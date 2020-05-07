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Новини Коронавірус і карантин
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Шмыгаль не видит причин возобновлять работу метро до 22 мая

Шмыгаль не видит причин возобновлять работу метро до 22 мая

На совещании у президента Владимира Зеленского поднимался вопрос запуска транспорта, в том числе – метрополитена во время карантина.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что по плану, который наработало правительство, открытие метрополитена не может произойти до 22 мая.

"Ведь ранней запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась", - говорится в сообщении.

"Плановый умеренный подход к выходу из карантина - это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться легкомысленно к эпидемии. Сегодня количество зараженных - более полутысячи. Транспорт - это прямой способ распространения этой опасности", - сказал Зеленкий.

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