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Украинская авиакомпания откроет новые грузовые рейсы в Германию и Израиль

Украинская авиакомпания откроет новые грузовые рейсы в Германию и Израиль

Авиакомпания "Элерон" открывает еще два направления грузовых рейсов, которые будут выполняться из аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого в Нюрберг и Тель-Авив.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика, передает БизнесЦензор.

"7 мая будет осуществлен первый рейс по маршруту Львов - Нюрберг - Львов, а с 10 мая самолет авиакомпании "Акула" Ан-26 совершит рейс Львов - Тель-Авив - Львов. Это важный шаг для работы компании в это непростое время карантина", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в начале апреля международный аэропорт "Львов" запустил программу международных грузоперевозок совместно с компанией "Элерон", которая начала выполнять полеты в Ригу и Стокгольм.

Авиакомпания "Элерон" имеет уставной капитал 1,5 млн грн, зарегистрирована в Киеве, основной вид деятельности - грузовой воздушный транспорт, самолеты: АН-26 и АН-26В. Собственниками компании в госреестре указаны Наталья Кишинская, Андрей Ванжа и Наталья Люлякова.

Ранее авиакомпания "Элерон" пополнила свой флот самолетом Ан-26, который был задействован в съемках фильма "Неудержимые" (The Expendables) и с этой целью окрашен в оригинальную ливрею с изображением челюстей акулы и черепами.

Автор: 

авіація (2263) Німеччина (1900) Ізраїль (253) Львів (853) авіасполучення (2507)


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