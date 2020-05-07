Рыночная цена электроэнергии в апреле снизилась на 9%

Средневзвешенная цена электроэнергии, акцептованная в апреле 2020 года на рынке "На сутки вперед" (РСВ) составляет 1 265,04 грн/МВт*ч. Это на 9,07% меньше, чем цена за март.

Об этом говорится в сообщении ГП "Оператор рынка", передает БизнесЦензор.

Напомним, ранее ГП "Оператор рынка" сообщал, что средневзвешенная цена на электроэнергию на рынке "На сутки вперед" в ОЭС Украины в результате торгов на 11 апреля упала до исторического минимума - 606,26 грн / МВт*ч.

Ранее экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности, эксперт по энергетике Сергей Чех заявил, что в Украине цены на электроэнергию для промышленности снизились настолько, что в отдельные промежутки времени не покрывают себестоимость ее производства.