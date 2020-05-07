Госкосмос проведет инвентаризацию своей интеллектуальной собственности

Государственное космическое агентство Украины проведет полную инвентаризацию своей интеллектуальной собственности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что за годы существования космической индустрии ученые, специалисты и инженеры создали тысячи технологических разработок и получили на них патенты. Однако за 28 лет работы Государственного космического агентства ни разу не проводилась инвентаризация этих разработок.

"Сейчас наша цель - выявить все объекты интеллектуальной собственности в космической индустрии Украины, упорядочить их и защитить. После этого мы планируем создать специальную онлайн-платформу, где можно будет законным образом приобрести патент, или инвестировать деньги в технологию, которая находится на начальном этапе разработки. Проект получил название Space Gate IP-Platform", - рассказал председатель Государственного космического агентства Владимир Усов.

Прозрачный учет и коммерциализация интеллектуальной собственности станут стимулом для специалистов продолжать заниматься космическими технологиями.

"Мы также прогнозируем, что проект наглядно продемонстрирует спрос на украинские технологии в мире", - отметил Усов.

Первый шаг в создании Space Gate IP-Platform - меморандум о сотрудничестве, который 7 мая подписали государственное предприятие "Украинский институт интеллектуальной собственности" и Государственное космическое агентство Украины.

Следующий шаг агентства - принять участие в программе TISC (Technology and Innovation Support Center), что позволит в сжатые сроки создать Центр трансфера технологий и подготовить собственных специалистов в сфере интеллектуальной собственности.