Падение международного туризма в первом квартале составило 22%, – ООН

Число международных туристических прибытий во всем мире упало на 22% с января по март по сравнению с тем же периодом годом раньше, в марте - на 57%.

Это следует из статистики Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пандемия COVID-19 привела к снижению числа международных туристических прибытий в первом квартале 2020 года на 22%. При этом в марте сокращение составило 57%, так как многие страны начали закрывать границы и прекращать международное авиасообщение. Это привело к потере 67 млн международных прибытий и около $80 млрд доходов в сфере туризма по итогам квартала", - сообщает организация.

По данным UNWTO, в то время как страны Азии и Тихоокеанского региона показывают худшие результаты по числу потерянных прибытий - минус 35% или 33 млн, в Европе, потерявшей 19% или 22 млн прибытий, воздействие коронавируса также огромно. Чуть меньше пострадали Северная и Южная Америки (минус 15%), Африка (минус 13%) и Ближний Восток (11%).

В первом квартале 2019 года в мире было совершено около 85 млн международных туристических поездок, что на 4% больше, чем за тот же период годом ранее.