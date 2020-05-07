IKEA начала наполнять украинский интернет-магазин товарами

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, в ближайшее время планирует запустить в Украине онлайн-продажи, открытие физического магазина отложено на неопределенный срок в связи с карантином.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Договор аренды "IКЕА Украина" с ТРЦ Blockbuster Mall уже подписан, однако в связи с эпидемией открытие магазина в самом центре Киева состоится пока не известно когда. В то же время несмотря на карантин "IКЕА Украина" планирует запускать интернет-продажи в ближайшее время. IКЕА поняла: украинский покупатель очень эластичный и более приспособлен к интернет-покупкам, чем непосредственно в традиционном магазине", - рассказал координатор бизнес-клиентов IKEA Игорь Лус.

По его словам, в частности, уже начался процесс загрузки товаров на официальную страницу IKEA Ukraine с указанием стоимости товара. Возможность приобретения пока отсутствует.

Ранее IKEA в комментарии Интерфакс-Украина сообщила, что анализирует следующие шаги и возможные даты запуска бизнеса в Украине в связи с пандемией коронавируса. В частности, ранее компания сообщала о намерении запустить e-commerce в стране весной 2020 года.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city store в 2019 году. Объект должен был открыться в киевском ТРЦ Ocean Mall. Однако позже ритейлер заявил, что в связи с задержкой строительства ТРЦ рассматривается альтернативные пути запуска бизнеса в Украине.

Летом 2019 года IKEA объявила о запуске официального веб-сайта для украинских потребителей и наборе персонала для работы в первом магазине городского формата в Киеве (около 100 работников). Открытие магазина было запланировано на конец 2019 года, однако в конце года заявила, что решила сначала запустить электронную коммерцию (весна 2020 года), а после этого - физический магазин.

Развитием сети в Украине занимается "IKEA Юго-Восточная Европа", являющаяся частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компания занимается розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.