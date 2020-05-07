Госбюро расследований расследует ограничения выработки электроэнергии на АЭС

Государственным бюро расследований начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Об этом говорится в сообщении ГБР, передает БинесЦензор.

Должностные лица Министерства утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год. Им предусмотрен вывод предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли в резерв и работу на пониженной мощности энергоблоков. Зато увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний.

В связи с этим происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, убытку Государственному бюджету Украины и банкротству объекта государственной собственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.