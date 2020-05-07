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Госбюро расследований расследует ограничения выработки электроэнергии на АЭС

Госбюро расследований расследует ограничения выработки электроэнергии на АЭС

Государственным бюро расследований начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Об этом говорится в сообщении ГБР, передает БинесЦензор.

Должностные лица Министерства утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год. Им предусмотрен вывод предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли в резерв и работу на пониженной мощности энергоблоков. Зато увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний.

В связи с этим происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, убытку Государственному бюджету Украины и банкротству объекта государственной собственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

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АЕС (819) розслідування (232) Електрика (1240) ДБР (504)


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