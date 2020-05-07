Рада установила доплаты пострадавшим от коронавируса медикам

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в статью 39 закона "О защите населения от инфекционных болезней "относительно дополнительных гарантий прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3376-1 за основу проголосовали 337 народных депутатов, его принятие в целом как закона поддержали 340 нардепов.

Законом установлены страховые выплаты медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения в размере не менее 300 размеров прожиточного минимума (630 тыс. грн) в случае установления группы инвалидности вследствие заболевания короновирусной болезнью (COVID-19), при условии, что такое заболевание связано с выполнением профессиональных обязанностей.

В случае смерти медицинского работника из-за коронавируса такая выплата составит не менее 750 размеров прожиточного минимума (1,58 млн грн).

При этом в случае смерти медработника его семье положены льготы, предусмотренные для погибших военнослужащих.

Законом также установлено, что эти гарантии касаются студентов-медиков старших курсов (5 и 6 курс) и интернов, в случае привлечения к борьбе с коронавирусной болезнью COVID - 19.