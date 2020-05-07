Зеленский призвал ускорить покрытие территории Украины мобильным интернетом

Президент Владимир Зеленский призвал крупнейших операторов связи ускорить покрытие качественным интернетом и связью всех населенных пунктов Украины.

Об этом Зеленский заявил на встрече с представителями операторов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно сообщению, на встрече речь шла об обеспечении связью маленьких городков, а также "о ее установке в пассажирских поездах "Укрзализныци" и на дорогах, которые строят в рамках программы "Большое строительство".

"Сейчас в Украине 5 тысяч 800 маленьких городков, где нет связи. Я сам вижу это, когда езжу в эти городки. И не секрет, что на отдельных дорогах у людей по полчаса нет вообще никакой связи. Нужно менять это, и менять как можно скорее", – заявил Зеленский.

Президент напомнил, что в июле 2019 года он подписал указ №497 "О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному Интернету". Для его реализации осенью мобильные операторы подписали меморандум с правительством.

Президент подчеркнул, что хотел бы поскорее увидеть исполнение этого указа в полном объеме.

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"Очень радует статистика за апрель – впервые мобильный широкополосный доступ к интернету появился в 870 населенных пунктах, в которых проживает 390 тысяч человек, а дополнительный оператор появился еще в 550 пунктах. Это возможно! Давайте двигаться быстрыми темпами и в дальнейшем", – отметил Зеленский.

На встрече также обсудили необходимые законодательные инициативы для ускорения покрытия мобильной связью.

"Жизнь изменилась, она больше перешла в онлайн: мы многое – и лекарства, и продукты питания – заказываем по интернету. Поэтому я хотел бы, чтобы мы ускорили темпы качественного покрытия нашей страны. Я понимаю, что технологически, наверное, это сложно сделать, но вы видите, что такие инфекции и такие вызовы – они не ждут наших с вами планов. Страну надо соединить не только дорожной инфраструктурой, но и виртуальной", – добавил Зеленский.