Рада рассмотрит "антиКоломойский" закон на внеочередном заседании 13 мая, – Арахамия

Верховная Рада рассмотри законопроект о регулировании деятельности банков (так называемый "антиКоломойский" законопроект) на следующем внеочередном заседании, которое состоится в среду, 13 мая.

Об этом на брифинге заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не во вторник, а в среду, потому что мы пообщались с депутатами, провели опрос не только среди нашей фракции. Нам необходимо присутствие почти целого парламента. В понедельник выходной и после понедельника будет определенное количество людей, которые не смогут приехать во вторник, и поэтому приняли решение сделать это в среду, потому что хотим собрать максимальное количество людей в парламенте", – заявил Арахамия.

По словам председателя фракции, в повестке дня внеочередного заседания в среду будет 14 вопросов, среди которых кроме законопроекта о банках и других инициатив, которые предлагали к рассмотрению все парламентские комитеты, также предусмотрен "Час вопросов к правительству", и заслушивание отчета руководителя Национального банка.

"Эта внеочередная сессия займет 10-12 часов. Минимум 4 часа потратим на закон о банках, потом есть еще 13 вопросов, среди которых "Час вопросов к правительству" займет час, потом отчет руководителя Нацбанка и ответ на вопросы – это минимум 45 минут-час и потом еще 10 законов с обсуждением это тоже 4-5 часов", – уточнил Арахамия.

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Как сообщалось, в минувшую пятницу Верховная Рада поддержала применение особой процедуры рассмотрения во втором чтении для так называемого "антиКоломойского" законопроекта.

Перед этим президент Владимир Зеленский утвердил принятые Верховной Радой изменения в Регламент, которые предусматривают введение сокращенной процедуры рассмотрения законопроектов, к которым подано более 500 поправок.

Спикер Дмитрий Разумков ранее пояснял необходимость принятия закона тем, что депутаты подали более 16 тысяч поправок к так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, принятие которого является ключевым требованием МВФ.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон