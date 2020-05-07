Virgin Atlantic уволит 30% работников из-за последствий пандемии

Британская авиакомпания Virgin Atlantic, основанная миллиардером Ричардом Бренсоном и на 49% принадлежащая Delta Air Lines, объявила о сокращении 3150 рабочих мест из-за кризиса в авиаотрасли, вызванного вспышкой коронавируса.

Как отмечает MarketWatch, сокращения затронут около 30% штата, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Неуверенность относительно того, когда возобновятся полеты, а также беспрецедентные рыночные условия, вызванные пандемией, привели к заметному падению выручки в мировой авиаотрасли и Virgin Atlantic", – констатируют в авиакомпании.

Перевозчик ожидает, что возвращение к докризисному состоянию займет до трех лет.

Кроме этого, Virgin Atlantic объявила, что будет осуществлять полеты из лондонского аэропорта "Хитроу" вместо "Гатвика".

Как сообщалось, в конце апреля австралийская авиакомпания Virgin Australia Holdings Ltd., вторая по величине в стране, сообщила о добровольном переходе во внешнее управление, став одной из первых крупных авиакомпаний, обратившихся за защитой от банкротства на фоне пандемии коронавируса.