Доля неработающих кредитов в банках вновь начала рости, – НБУ

В марте, в первый месяц действия карантинных ограничений в Украине, доля неработающих кредитов в банковской системе выросла на 0,17 процентного пункта – до 48,92%, тогда как в феврале она сократилась на 0,36 п. п. – до 48,75%.

По данным Национального банка Украины (НБУ), больше всего доля NPL выросла в государственных банках – на 0,95 п.п., до 64,7%, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

В частности, в портфеле "Приватбанка" доля неработающих кредитов увеличилась на 0,41 п.п. – до 78,66%, а в других государственных банках – на 1,79%, до 51,73%.

В банках иностранных банковских групп доля токсичных кредитов выросла на 0,1 п.п. – до 33,27%.

В то же время в банках с частным капиталом доля неработающих кредитов уменьшилась на 0,03 п.п. – до 18,59%.

В целом с начала года доля NPL в банковской системе увеличилась на 0,56% п.п.

В абсолютном измерении портфель неработающих кредитов вырос в первом квартале 23020 года на 44,64 млрд грн – до 575,42 млрд грн.

Как сообщалось, согласно данным Национального банка, в целом на начало 2020 года доля неработающих кредитов в Украине составляла 48,4%, сократившись за год на 4,5 п.п.