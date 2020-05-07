Окружной админсуд получил иск об отмене увольнения главы Налоговой

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Кабинету министров и Государственной налоговой службе, истцом в котором указан Сергей Верланов.

Как сообщает пресс-служба суда, истец требует признать противоправным и отменить распоряжение правительства №452-р от 24 апреля, которым Сергей Верланов был освобожден от должности председателя Государственной налоговой службы, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, истец также требует восстановить его в указанной должности.

"По мнению истца, оспариваемое распоряжение об увольнении является незаконным и нарушающим его трудовые права и законные интересы", – отмечается в сообщении.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Читайте также: Бывший глава Налоговой Верланов заявил об обысках СБУ

Как сообщалось, Кабинет министров на закрытом заседании 24 апреля уволил Максима Нефьодова с должности главы Таможенной службы, а Сергея Верланова – с должности руководителя Налоговой службы.

Увольнения Нефьодова и Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но недавно стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Нынешний же министр финансов Сергей Марченко всего за несколько дней до этого заявлял, что увольнение руководителей Таможенной и Налоговой служб "не решит ни одну из определенных государством задач и просто заведет нас в тупик".

В то же время после увольнения руководителей Налоговой и Таможни Марченко заявил о наличии оснований для расследования их действий правоохранителями.