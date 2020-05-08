Саудовская Аравия в июне повысит цены на нефть для всех покупателей

Саудовская Аравия в июне повысит цены практически на все марки нефти для покупателей из всех регионов, наиболее существенно - для европейских клиентов.

Об этом сообщила госкомпания Saudi Aramco, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В том числе для азиатских клиентов сорт Arab Light подорожает на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $5,9 за баррель меньше корзины нефти Омана и Дубая.

Для покупателей из государств Северо-Западной Европы цены на "легкую" нефть вырастут на $6,55 за баррель (дисконт в $3,7 за баррель к марке Brent на бирже ICE), для американских клиентов - на $1,5 за баррель (премия в $0,75 за баррель к индексу ASCI).