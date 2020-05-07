Нацбанк договорился о валютном свопе с ЕБРР на $500 миллионов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Национальный банк Украины (НБУ) договорились о свопе в размере $500 млн с целью увеличения доступности финансирования в гривне для местных компаний, на которые негативно повлияла пандемия коронавируса.

Как передает БизнесЦензор, об этом старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Своп "доллар-гривна" позволит ЕБРР получить надежный доступ к гривневой ликвидности и предоставлять кредиты в местной валюте как существующим, так и новым клиентам. Эти средства будут использоваться для удовлетворения неотложных потребностей компаний в ликвидности, краткосрочном оборотном капитале и торговом финансировании", – сказано в сообщении.

Кроме того, выдача финансирования в гривне позволит ограничить соответствующие валютные риски, отмечают в ЕБРР.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Национальный банк Украины (НБУ) и Народный банк Китая возобновили Двусторонний договор о валютном свопе для валют юань/гривня еще на три года.

Максимальная сумма линии валютного свопа остается неизменной: на уровне 15 млрд юаней или 62 млрд грн (около $2,2 млрд).