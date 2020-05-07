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МВФ сменил главу миссии в Украине

МВФ сменил главу миссии в Украине

Главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) назначена Иванна Владкова Голлар, которая сменила на указанной должности Рона Ван Родена с 1 мая.

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Иванна Владкова Голлар, гражданка Болгарии, назначена главой миссии МВФ в Украине. Госпожа Владкова Голлар имеет значительный опыт работы в развивающихся экономиках", – заявил Люнгман.

Голлар, в частности, возглавляла миссию в Молдове и Южной Македонии.

Автор: 

кредит (3337) МВФ (1754)


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