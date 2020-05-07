МВФ сменил главу миссии в Украине
Главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) назначена Иванна Владкова Голлар, которая сменила на указанной должности Рона Ван Родена с 1 мая.
Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Иванна Владкова Голлар, гражданка Болгарии, назначена главой миссии МВФ в Украине. Госпожа Владкова Голлар имеет значительный опыт работы в развивающихся экономиках", – заявил Люнгман.
Голлар, в частности, возглавляла миссию в Молдове и Южной Македонии.
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