МВФ изменил программу кредитования для Украины

Украина и Международный валютный фонд в рамках переговоров о новой программе сотрудничества переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

Об этом на брифинге сообщил представитель МВФ Джерри Райс, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Учитывая беспрецедентную неопределенность в отношении экономических и финансовых перспектив и необходимость сосредоточить политические приоритеты на краткосрочном сдерживании и стабилизации, переговоры переключились на 18-месячный stand by, который может обеспечить поддержку платежного баланса для усиления реакции властей", – сказал Райс.

По его словам, Фонд находится в тесном контакте с властями Украины по обсуждению параметров нового механизма финансирования, который помог бы стране эффективно противодействовать пандемии в экономике и медицине.

Райс уточнил, что постоянная виртуальная миссия обсуждает политики, которые могут быть поддержаны, скорее, через программу stand by, чем через EFF, несмотря на то, что по программе EFF в декабре 2019 года была достигнута предварительная договоренность на уровне менеджмента Фонда (staff-level agreement).

"Когда ситуация восстановится, фокус снова может сместиться на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине, чтобы способствовать более сильному и более инклюзивному росту", – сказал представитель Фонда.

Как сообщалось, еще в апреле Международный валютный фонд сообщал о прогрессе в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования (EFF) и рассчитывал на скорое ее утверждение после решения последних нескольких вопросов.

Последним невыполненным требованием МВФ до сих пор остается принятие так называемого "антиКоломойского" законопроекта, который должен урегулировать вопрос выведенных с рынка (в частности, национализированных) банков.

Напомним, 7 декабря 2019 года Международный валютный фонд достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования. Однако в условиях пандемии коронавируса власти Украины обсуждали с МВФ увеличение помощи.

По данным СМИ, речь шла об увеличении кредитования Украины Международным валютным фондом с $5,5 млрд до $9,5 млрд по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI).

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что МВФ подтверждает свое намерение выделить Украине $8 млрд, если будет принят так называемый "антиколомойский" закон. Минфин надеется привлечь в бюджет не менее $3,5 млрд от МВФ в 2020 году, сообщал министр Сергей Марченко.