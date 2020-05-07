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МВФ изменил программу кредитования для Украины

МВФ изменил программу кредитования для Украины

Украина и Международный валютный фонд в рамках переговоров о новой программе сотрудничества переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

Об этом на брифинге сообщил представитель МВФ Джерри Райс, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Учитывая беспрецедентную неопределенность в отношении экономических и финансовых перспектив и необходимость сосредоточить политические приоритеты на краткосрочном сдерживании и стабилизации, переговоры переключились на 18-месячный stand by, который может обеспечить поддержку платежного баланса для усиления реакции властей", – сказал Райс.

По его словам, Фонд находится в тесном контакте с властями Украины по обсуждению параметров нового механизма финансирования, который помог бы стране эффективно противодействовать пандемии в экономике и медицине.

Райс уточнил, что постоянная виртуальная миссия обсуждает политики, которые могут быть поддержаны, скорее, через программу stand by, чем через EFF, несмотря на то, что по программе EFF в декабре 2019 года была достигнута предварительная договоренность на уровне менеджмента Фонда (staff-level agreement).

"Когда ситуация восстановится, фокус снова может сместиться на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине, чтобы способствовать более сильному и более инклюзивному росту", – сказал представитель Фонда.

Как сообщалось, еще в апреле Международный валютный фонд сообщал о прогрессе в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования (EFF) и рассчитывал на скорое ее утверждение после решения последних нескольких вопросов.

Последним невыполненным требованием МВФ до сих пор остается принятие так называемого "антиКоломойского" законопроекта, который должен урегулировать вопрос выведенных с рынка (в частности, национализированных) банков.

Напомним, 7 декабря 2019 года Международный валютный фонд достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования. Однако в условиях пандемии коронавируса власти Украины обсуждали с МВФ увеличение помощи.

По данным СМИ, речь шла об увеличении кредитования Украины Международным валютным фондом с $5,5 млрд до $9,5 млрд по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI).

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что МВФ подтверждает свое намерение выделить Украине $8 млрд, если будет принят так называемый "антиколомойский" закон. Минфин надеется привлечь в бюджет не менее $3,5 млрд от МВФ в 2020 году, сообщал министр Сергей Марченко.

Автор: 

МВФ (1754) перемовини (103) транш (272)


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Топ коментарі
+5
Опять зелёные жиденько обгадилась.
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07.05.2020 21:32 Відповісти
+3
і ставки кредиту stand-by вдвіччі вищі, ніж по EFF
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08.05.2020 10:06 Відповісти
+2
Короче денег не будет походу.
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07.05.2020 18:31 Відповісти
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Короче денег не будет походу.
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07.05.2020 18:31 Відповісти
Yyeeessss!
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07.05.2020 19:42 Відповісти
Опять зелёные жиденько обгадилась.
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07.05.2020 21:32 Відповісти
Песец,это ты жиденько обгадился.Если дочитать до конца,то те деньги,которые хотели дать за три года,МВФ выдаст за полтора.По другому эту статью нельзя понять.
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08.05.2020 07:37 Відповісти
Вася, дорогой, ты до конца дочитай. Сколько-сколько по программе "быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI)?
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08.05.2020 08:32 Відповісти
Вся разница в том, что stand-by кредит надо вернуть за не более чем 5 лет, а EFF - за 10 лет.
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08.05.2020 08:37 Відповісти
і ставки кредиту stand-by вдвіччі вищі, ніж по EFF
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08.05.2020 10:06 Відповісти
Выходит, что кредитный рейтинг Украины в глазах МВФ значительно упал раз предлагают теже деньги за больший процент и на короткий срок. И это только после одного года правления новой власти.
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08.05.2020 13:28 Відповісти
Значить, клоун брехав, що банк не поверне Коломойському..
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07.05.2020 22:14 Відповісти
клоун брехал всё
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08.05.2020 10:30 Відповісти
когда был виктор федырч мвф окукуевало от такого клептоманства, но деньги давало в расчете на должников в сорок лямов, а несколько узнав новых прощелыг поняли, что завгару до клоуна как анне ахметовой до собачьего вальса без рук. поэтому даже в расчете на оставшиеся 30 лямов если и готовы давать, то на очень быстро вернуть и на оччень мало лярдов.
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07.05.2020 22:42 Відповісти
Всі пояснення ситуації читайте в блозі Фурси: https://censor.net/blogs/3194198/pochemu_mvf_menyaet_programmu_sotrudnichestva_dlya_ukrainy
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08.05.2020 10:05 Відповісти

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