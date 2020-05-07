Львовский бронетанковый завод передал ВСУ партию модернизированных танков. ФОТО

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало для нужд Минобороны очередную партию из четырех танков Т-64 и двух танков Т-72 и успешно завершило контракт под государственные гарантии с Минобороны Украины.

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передает БизнесЦензор.

"Часть бронетехники нам пришлось восстанавливать в условиях карантина, но мы в сжатые сроки осуществили все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса на ЛБТЗ, как результат, нам удалось качественно организовать работу и вовремя передать военным бронетехнику", - подчеркнул директор ГП "Львовский БТЗ" Виктор Андрощук.

Руководитель предприятия также рассказал, что параллельно с выполнением государственного оборонного заказа, конструкторско-технологическое бюро предприятия работает над освоением капитального ремонта и модернизацией других видов гусеничной бронетехники, как танк Т-80, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-2 и БТС-4.

"Это длительный и трудоемкий процесс освоения новых видов техники, но мы ставим себе амбициозные задачи - освоение ремонта и модернизации всех видов бронетехники на гусеничном ходу, которые есть на вооружении в Вооруженных Силах Украины. Мы работаем и накапливаем свой потенциал и нам очень важно бесперебойно иметь следующие государственные заказы чтобы, во-первых, сохранить уникальный коллектив профессионалов на рабочих местах, а во-вторых, и в дальнейшем наращивать мощности работы предприятия для увеличения обороноспособности нашего государства", - отметил Андрощук.

Львовский бронетанковый завод - государственное предприятие с 76-летним опытом работы, которое занимается не только ремонтом, но и изготовлением бронетехники, а именно: изготовление бронированных пожарных машин ГПМ-72 и ГПМ-54, бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ "Лев" и БРЭМ "Зубр" и тактической бронированной колесной машины "Дозор-Б".

Также предприятие осуществляет капитальный ремонт и модернизацию танков Т-72, ​​Т-64 и Т-55 и ряда специальных инженерных машин, таких, как бронированная машина разминирования БМР-2 и инженерная машина разграждения ИМР-2.

Предприятие входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков области и обеспечивает работой более 700 работников, средняя заработная плата за первый квартал 2020 года составляет более 16 600 грн, что почти на 70% больше средней заработной платы во Львовской области за тот же период.