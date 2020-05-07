Минрегион выбрал 461 проект для финансирования за средства Фонда регионального развития

Министерство развития общин и территорий отобрало 461 проект регионального развития, который будет реализовываться за счет средств Государственного фонда регионального развития (ГФРР) в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона по итогам онлайн-заседания Комиссии для оценки и отбора инвестиционных программ и проектов под руководство министра Алексея Чернышова, передает БизнесЦензор.

Министр напомнил, что внесенными в апреле изменениями в госбюджет объем финансирования ГФРР был уменьшен с 7,5 млрд грн до 4,9 млрд грн.

"Сейчас все регионы, в соответствии с доказанных Минрегионом объемов, уточнили списки проектов, которые финансируются за счет ГФРР в 2020 году: некоторые проекты исключены, по части проектов финансирования изменено, более ста проектов добавилось в список", – рассказал Чернышов.

"Таким образом, с учетом принятого распоряжения Кабинета министров №211, мы сможем распределить 4,87 млрд грн ГФРР на 461 проект. Остальные 30 млн гривен, согласно законодательству, области направят на проекты-победители Всеукраинского общественного бюджета", – добавил глава Минрегиона.

Чернышов также сообщил, что в рамках программы "Большое строительство" регионы планируют реализовать за счет ГФРР 232 проекта.

"Некоторые из объектов строились не один год, и в этом году должны быть завершены. Среди таких проектов очень разные, в частности, знаковые для городов и областей. Например, реконструкция Черкасского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Т. Г. Шевченко, достройка главного корпуса клинической больницы скорой медицинской помощи по ул. Киевской в ​​Виннице", – отметил министр.