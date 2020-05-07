Работу возобновили уже 562 продовольственных рынков, – Госпродпотребслужба

Специалисты Госупродпотребслужбы по состоянию на 7 мая проверили 587 агропродовольственных рынков, начали свою деятельность – 562.

Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы, передает БизнесЦензор.

"Специалисты Госпродпотребслужбы проверили 587 агропродовольственных рынков, начали свою деятельность - 562, были не готовы к открытию и закрылись самостоятельно по инициативе руководства агрорынков - 29 (Закарпатская область - 1, Николаевская - 2, Харьковская - 2 и Киев - 24)", - сказано в сообщении.

Кроме того, из-за ненадлежащей подготовки к работе в условиях карантина четыре рынка были закрыты по решению органов местной власти (Винницкая область - 1, Харьковская - 3).

По информации Госпродпотребслужбы, по состоянию на 7 мая в Киеве работает 12 рынков.

"За период с 1 мая по 7 мая по результатам проведенных действий государственного надзора за нарушением требований противоэпидемических мероприятий, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Украины, специалисты территориальных органов Госпродпотребслужбы выдали 426 предписаний, составили 37 протоколов, в 212 случае по данному вопросу информировались органы местной власти и в 195 случаях проинформированы органы Национальной полиции для принятия соответствующих мер", - сказано в сообщении.

Количество работающих агрорынков в Киеве:

Торговая площадка "Феофановская" Частная Фирма ЧВМ (ул. Заболотного, 48 а) Рынок "Демеевский" ООО "Манхэттен" (ул. Изюмская, 1) ТРК "Базар на лесной" ООО "Панорама-Инвест" (ул. Попудренко, 65) Рыночный комплекс "Маяк" ПФ ООО "Ремонтник" (ул. Попудренко 90) КП "Владимирский рынок" (ул. Антоновича, 115) ООО "Печерский рынок" (Печерская площадь, 1) Рынок "Иллис" ООО "Иллис" (ул. Чернобыльская, 16/80) КП "Бессарабский Рынок" (Бессарабская площадь, 2) Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок" (ул. Сверстюка, 3) Т/М "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок" (ул. Попудренко, 5) ООО "Путь" (ул. Зодчих, 52/1) Рынок ЧП "Колибрис" (ул. Л. Курбаса, 6)

Как сообщалось, Кабинет министров 29 апреля принял решение возобновить работу продовольственных рынков при условии соблюдения противоэпидемиологических мер.

Напомним, работа рынков была приостановлена с 17 марта, однако затем главный санврач Виктор Ляшко выдал постановление, позволившее возобновить работу рынков при соблюдении ряда условий. Это разрешение было отменено, после того, как Ляшко заявил о многочисленных нарушениях условий возобовления работы рынков.

16 апреля главный санитарный врач Украины рекомендовал местным органам запретить функционирование продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.