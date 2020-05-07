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Работу возобновили уже 562 продовольственных рынков, – Госпродпотребслужба

Работу возобновили уже 562 продовольственных рынков, – Госпродпотребслужба

Специалисты Госупродпотребслужбы по состоянию на 7 мая проверили 587 агропродовольственных рынков, начали свою деятельность – 562.

Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы, передает БизнесЦензор.

"Специалисты Госпродпотребслужбы проверили 587 агропродовольственных рынков, начали свою деятельность - 562, были не готовы к открытию и закрылись самостоятельно по инициативе руководства агрорынков - 29 (Закарпатская область - 1, Николаевская - 2, Харьковская - 2 и Киев - 24)", - сказано в сообщении.

Кроме того, из-за ненадлежащей подготовки к работе в условиях карантина четыре рынка были закрыты по решению органов местной власти (Винницкая область - 1, Харьковская - 3).

По информации Госпродпотребслужбы, по состоянию на 7 мая в Киеве работает 12 рынков.

"За период с 1 мая по 7 мая по результатам проведенных действий государственного надзора за нарушением требований противоэпидемических мероприятий, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Украины, специалисты территориальных органов Госпродпотребслужбы выдали 426 предписаний, составили 37 протоколов, в 212 случае по данному вопросу информировались органы местной власти и в 195 случаях проинформированы органы Национальной полиции для принятия соответствующих мер", - сказано в сообщении.

Количество работающих агрорынков в Киеве:

  1. Торговая площадка "Феофановская" Частная Фирма ЧВМ (ул. Заболотного, 48 а)
  2. Рынок "Демеевский" ООО "Манхэттен" (ул. Изюмская, 1)
  3. ТРК "Базар на лесной" ООО "Панорама-Инвест" (ул. Попудренко, 65)
  4. Рыночный комплекс "Маяк" ПФ ООО "Ремонтник" (ул. Попудренко 90)
  5. КП "Владимирский рынок" (ул. Антоновича, 115)
  6. ООО "Печерский рынок" (Печерская площадь, 1)
  7. Рынок "Иллис" ООО "Иллис" (ул. Чернобыльская, 16/80)
  8. КП "Бессарабский Рынок" (Бессарабская площадь, 2)
  9. Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок" (ул. Сверстюка, 3)
  10. Т/М "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок" (ул. Попудренко, 5)
  11. ООО "Путь" (ул. Зодчих, 52/1)
  12. Рынок ЧП "Колибрис" (ул. Л. Курбаса, 6)

Как сообщалось, Кабинет министров 29 апреля принял решение возобновить работу продовольственных рынков при условии соблюдения противоэпидемиологических мер.

Напомним, работа рынков была приостановлена с 17 марта, однако затем главный санврач Виктор Ляшко выдал постановление, позволившее возобновить работу рынков при соблюдении ряда условий. Это разрешение было отменено, после того, как Ляшко заявил о многочисленных нарушениях условий возобовления работы рынков.

16 апреля главный санитарный врач Украины рекомендовал местным органам запретить функционирование продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.

Автор: 

карантин (2077) ринок (235) Держпродспоживслужба1 (342)


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