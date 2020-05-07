Работу возобновили уже 562 продовольственных рынков, – Госпродпотребслужба
Специалисты Госупродпотребслужбы по состоянию на 7 мая проверили 587 агропродовольственных рынков, начали свою деятельность – 562.
Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы, передает БизнесЦензор.
"Специалисты Госпродпотребслужбы проверили 587 агропродовольственных рынков, начали свою деятельность - 562, были не готовы к открытию и закрылись самостоятельно по инициативе руководства агрорынков - 29 (Закарпатская область - 1, Николаевская - 2, Харьковская - 2 и Киев - 24)", - сказано в сообщении.
Кроме того, из-за ненадлежащей подготовки к работе в условиях карантина четыре рынка были закрыты по решению органов местной власти (Винницкая область - 1, Харьковская - 3).
По информации Госпродпотребслужбы, по состоянию на 7 мая в Киеве работает 12 рынков.
"За период с 1 мая по 7 мая по результатам проведенных действий государственного надзора за нарушением требований противоэпидемических мероприятий, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Украины, специалисты территориальных органов Госпродпотребслужбы выдали 426 предписаний, составили 37 протоколов, в 212 случае по данному вопросу информировались органы местной власти и в 195 случаях проинформированы органы Национальной полиции для принятия соответствующих мер", - сказано в сообщении.
Количество работающих агрорынков в Киеве:
- Торговая площадка "Феофановская" Частная Фирма ЧВМ (ул. Заболотного, 48 а)
- Рынок "Демеевский" ООО "Манхэттен" (ул. Изюмская, 1)
- ТРК "Базар на лесной" ООО "Панорама-Инвест" (ул. Попудренко, 65)
- Рыночный комплекс "Маяк" ПФ ООО "Ремонтник" (ул. Попудренко 90)
- КП "Владимирский рынок" (ул. Антоновича, 115)
- ООО "Печерский рынок" (Печерская площадь, 1)
- Рынок "Иллис" ООО "Иллис" (ул. Чернобыльская, 16/80)
- КП "Бессарабский Рынок" (Бессарабская площадь, 2)
- Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок" (ул. Сверстюка, 3)
- Т/М "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок" (ул. Попудренко, 5)
- ООО "Путь" (ул. Зодчих, 52/1)
- Рынок ЧП "Колибрис" (ул. Л. Курбаса, 6)
Как сообщалось, Кабинет министров 29 апреля принял решение возобновить работу продовольственных рынков при условии соблюдения противоэпидемиологических мер.
Напомним, работа рынков была приостановлена с 17 марта, однако затем главный санврач Виктор Ляшко выдал постановление, позволившее возобновить работу рынков при соблюдении ряда условий. Это разрешение было отменено, после того, как Ляшко заявил о многочисленных нарушениях условий возобовления работы рынков.
16 апреля главный санитарный врач Украины рекомендовал местным органам запретить функционирование продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.
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