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Кабмин обязал работников торговли использовать средства защиты рук

Кабмин обязал работников торговли использовать средства защиты рук

Кабинет министров обязал обеспечить работников торговли средствами защиты рук.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №343 от 4 мая обнародовано на официальном правительственном портале и вступит в действие с 11 мая.

Документом продлен срок действия ограничений, установленных постановлением №211 от 11 марта до 22 мая 2020 года. 

В то же время, согласно внесенным изменениям, разрешается работа учреждений торгово-бытового обслуживания населения при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты, в частности, защиты лица, глаз и рук.

Как сообщалось, этим же постановлением Кабмин с 11 мая разрашил работу летних площадок ресторанов, тренировки спортивных команд и работу магазинов и учреждений бытового обслуживания населения, в том числе в торгово-развлекательных центрах.

Автор: 

Кабмін (7826) карантин (2077) торгівля (936)


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