Кабмин обязал работников торговли использовать средства защиты рук

Кабинет министров обязал обеспечить работников торговли средствами защиты рук.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №343 от 4 мая обнародовано на официальном правительственном портале и вступит в действие с 11 мая.

Документом продлен срок действия ограничений, установленных постановлением №211 от 11 марта до 22 мая 2020 года.

В то же время, согласно внесенным изменениям, разрешается работа учреждений торгово-бытового обслуживания населения при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты, в частности, защиты лица, глаз и рук.

Как сообщалось, этим же постановлением Кабмин с 11 мая разрашил работу летних площадок ресторанов, тренировки спортивных команд и работу магазинов и учреждений бытового обслуживания населения, в том числе в торгово-развлекательных центрах.