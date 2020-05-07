Расчеты за газ на Волыни упали из-за карантина на 25%

Во время карантина платежи за газ на Волыни уменьшились на четверть – вовремя платят лишь 67% клиентов "Волыньгаз Сбыта".

Как сообщает пресс-служба компании, из-за этого общий долг жителей области в апреле достиг 470 млн грн, передает БизнесЦензор.

В компании напоминают, что введенный Кабинетом министров карантин не освобождает от выполнения обязанностей по оплате за фактически потребленный газ. При этом значительная часть населения получает льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг наличными и обязана эти средства использовать по их целевому назначению.

"На сегодня действительно сложная ситуация в стране и мы с пониманием относимся к этому. Согласно постановлению Кабмина № 211 от 11 марта установлены соответствующие ограничительные меры, в частности в части запрета прекращения предоставления коммунальных услуг на срок действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены, однако обязанность платить за жилищно-коммунальные услуги не отменяли", – подчеркнул директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

"Следовательно, просим всех наших клиентов, особенно клиентов, которые решили вообще не платить за газ в период карантина – рассчитаться. Обращаем внимание, что за потребленный газ, в любом случае придется оплатить. Поэтому советуем не накапливать долги и рассчитываться за газ вовремя и в полном объем ", – добавил руководитель предприятия.

Читайте также: Расчеты за доставку газа на Волыни сократились до 74%

В компании отмечают, что своевременным расчетам за потребленный газ способствует и уменьшение цены на газ – в апреле газ подешевел на 14%. Всего же за отопительный сезон стоимость газа снизилась на 22% от цены прошлогоднего отопительного периода.

При этом ООО "Волыньгаз Сбыт" предоставляет возможности рассчитываться за газ, не выходя из дома, с помощью нескольких видов онлайн сервисов – через "Личный кабинет" на сайте 104.ua и с помощью чат-бота 7104ua в Viber.