Глава Национального фонда исследований решил уволиться

Кабинет министров уволил Бориса Сорочинского с должности исполнительного директора Национального фонда исследований.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №492-р от 6 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Сорочинский уволен с занимаемой должности с 19 мая по собственному желанию.

Как сообщалось, Кабинет министров по итогам конкурса назначил исполнительным директором Национального фонда исследований (НФИ) Бориса Сорочинского 25 сентября 2019 года. Это должно было обеспечить начало полноценной работы фонда.

До назначения на эту должность Сорочинский работал старшим научным сотрудником ГУ "Институт пищевой биотехнологии и геномики Национальной академии наук Украины".

Напомним, Национальный фонд исследований создан 4 июля 2018 года. Его главной функцией должна была стать грантовая поддержка исследований и разработок украинских ученых. На 2019 год для начала работы Фонда госбюджетом было предусмотрено более 260 млн грн. В бюджете на 2020 год изначально финансирование НФД было увеличено почти вдвое - до 526 млн грн, однако внесенными в апреле 2020 года изменениями эта сумма была сокращена до 300 млн грн.