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Новини
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Чистый доход "Дарницы" в 2019 году составил 3,3 миллиарда

Чистый доход

Фармацевтическая компания "Дарница" в 2019 году получила чистый доход от реализации продукции в размере 3,31 млрд грн, на 10,3% больше чем в 2018 году.

Об этом говорится в пресс-релизе о финансовом отчете компании, сообщает БизнесЦензор

Согласно документу, чистая прибыль выросла на 30%. Налог на прибыль "Дарницы" за 2019 составил 120,6 млн грн.

Глава совета диреторов Darnitsa Group Дмитрий Шимкив отметил, что около 10% дохода "Дарница" направила в проекты по цифровому преобразованию компании и разработку новых лекарственных средств.

В компании напоминают, что за последние 5 лет "Дарница" выпустила более 40 новых препаратов, в разработку которых инвестировала 35,3 млн евро. Всего за последнее десятилетие "Дарница" направила на исследования и разработки 200 млн евро.

В компании также напомнили, что в 2019 году "Дарница" начала процесс масштабной трансформации: провела ребрендинг и определила новую философию бизнеса, ценности и стратегические цели, а именно - построение международного фармацевтического бренда, обеспечение лидерства в производстве комплексных генериков и диджитализацию 100% бизнес-процессов.

"Развивая наше продуктовое портфолио мы придерживаемся выбранной стратегии - фокусировании на лечении самых распространенных в Украине заболеваний. В кооперации с международными компаниями, а также благодаря собственным исследованиям, мы разрабатываем новые медикаменты. На сегодняшний день в нашем портфеле есть более 60 препаратов, которые находятся на различных этапах разработки. Их мы планируем зарегистрировать до 2023 года. На исследования и разработку новых продуктов "Дарница" ежегодно направляет более 40% от общего объема инвестиций", - подчеркнул Шимкив.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Fitch Solutions отнесла украинский фармрынок к категории high-reward markets, то есть рынков с высоким потенциалом, благодаря расширению доступа населения к медицине. Кроме того, украинская фармацевтика вошла в топ-5 отраслей по интенсивности инвестиций.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Доля "Дарницы" в 2019 году составила 13,76%. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициары компании "Дарница" – семья Загорий.

Шимків Дмитро (31) Новини компаній (3457) Загорій Гліб (21) Дарниця (65)


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Топ коментарі
+2
Сейчас золотое время для аптек.
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07.05.2020 20:20 Відповісти
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Сейчас золотое время для аптек.
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07.05.2020 20:20 Відповісти
И для аптек, и для фсбшных тролей.
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07.05.2020 20:24 Відповісти
Сейчас золотое время для новых барыг.
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07.05.2020 20:30 Відповісти
Зеля назначил Саакашвили Смотрящим,теперь дела пойдут ширше...
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07.05.2020 20:33 Відповісти
За 2020 год будет 7 млрд грн
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07.05.2020 20:35 Відповісти
В аптеках уманьский парацетамол и аспририн стоит около 3-4 гривен. Дарницкие в 2-3-4 раза дороже. Но это обычный товар, как для аптек - уровень конкуренции на туалетную бумагу. Разница в цене ппц. За что вы их кормите, покупатели?
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07.05.2020 22:04 Відповісти
Катайтеся на "Запорожці" і пийте уманьський парацетамол. Да і подорожник прикладайте до місць, що болять
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08.05.2020 15:31 Відповісти
Шо ти передурок вякаешь? Раскажи как дарницкий излечивает одусего. Ну или чем кроме цены отличается от уманьского. Ото лишь бы ляпнуть шо, балобола кусок пшел вон
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08.05.2020 18:24 Відповісти
Ти свою піхву закрий, і не відкривай з неї гівном тхне, фармацевт хєров. Тобі тільки паталогоанатом допоможе, ліки в твоєму випадку уже всьо, в морг.
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12.05.2020 08:20 Відповісти
Лицо завали, чушкан.
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12.05.2020 10:04 Відповісти
Ти, дивлюся, не заспокоїшся, в тебе проблема в налідковістю, ти явно син шльондри і гея, якого зачали по п"янці і народили в тому ж стані, а родили тебе стоячи, явний зелебобік.
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12.05.2020 10:29 Відповісти
Я юлек, а зелебобики это твои же братья только в профиль...как и рыги.
Ты же банальный пороховатник-кацапесдал, который при первой возможности пытается оскорбить родителей оппонента, и переводит на половые темы. Украинец на такое не способен. Потому еще раз: пшел вон ватноголовый чушкарь.
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12.05.2020 10:55 Відповісти
Тут не перевод на теми, тут констатація факту про виховання тебе такимиж батьками. Так що виродок кацапогаварящій , набери побільше гівна в рота і плюнь
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12.05.2020 11:09 Відповісти
Свободен, брысь.Я хоть не лицемерю на тему мови. А вот ты чучело, даже родного языка толком не знаешь. В украинском "так що" это конкретный русизм. На украинском правильно писать "тому". Так что ты ватка кацапская как ни пиши, все равно кацапом и останешься. А я украинский язык сыну преподавал. Он сдал ЗНО по украинскому на отлично, теперь учится на бюджете. Мне все равно какую мою родню кацап обсирает на суржике, как-то ни капельки не бомбит, его карма один хрен догонит, пусть лает собака.
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12.05.2020 14:16 Відповісти
Не фони бидлота
Чистый доход "Дарницы" в 2019 году составил 3,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 243
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12.05.2020 16:02 Відповісти
ахах! Если бы ты вонючка кацапская хоть понимало, какое у меня образование
https://forum.durdom.club/images/smilies/278385.gif Чистый доход "Дарницы" в 2019 году составил 3,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 1246

Ты вонючка так и не ответило, чем уманьский парацетамол по 4 гривны хуже чем дарницкий по 12. Как перемотаешь в кубышке, сообщи. Ватный хохол Чистый доход "Дарницы" в 2019 году составил 3,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 4206https://forum.durdom.club/images/smilies/bad.gif
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12.05.2020 19:12 Відповісти

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