Зеленский назначил Саакашвили главой Исполкома реформ

Президент Владимир Зеленский назначил Михэила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №169/2020 от 7 мая "Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ" обнародован на сайте главы государства.

"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", – цитирует Зеленского пресс-служба президента.

Также этим указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

Документом вносятся изменения в указы в части единой государственной политики реформ в Украине, обеспечения деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ и положение о Национальном совете реформ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, ранее Саакашвили заявил, что получил предложение от президента Зеленского стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров.

Саакашвили также заявлял, что Зеленский поручил ему заниматься вопросом переговоров с Международным валютным фондом.

Сам Зеленский эту информацию не комментировал, а также отсутствовал на встрече Саакашвили с фракцией "Слуга народа".

Однако затем Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. В "Слуге народа" пояснили такое решение отстутсвием голосов для назначения, а лидеры фракции отмечали, что президент найдет Саакашвили другую должность.