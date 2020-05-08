Американский индекс Nasdaq отыграл все потери с начала года

Фондовый рынок США завершил торги в четверг на положительной территории, при этом индекс Nasdaq Composite отыграл все потери, понесенные с начала 2020 года на фоне пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Подъему индекса способствовал существенный рост акций крупных технологических компаний, таких как Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet. Бумаги этих компаний подорожали по крайней мере на 15,8% в этом квартале и находятся в плюсе с начала года.

Некоторые инвесторы полагают, что массовый переход людей и компаний на удаленную работу из-за коронавируса приведет к более широкому использованию технологий.

"Мы ожидаем, что спрос на технологические продукты усилится на этом фоне, и мне кажется, такого же мнения придерживается рынок", - отмечает портфельный менеджер Aberdeen Standard Investments Тимоти Скендзелевски.

Поддержку рынку в четверг также оказали данные о продолжающемся сокращении числа новых заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 2 мая, снизилось до 3,169 млн, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 3,846 млн. Ранее было объявлено о том, что показатель составлял 3,839 млн. Эксперты ожидали падения числа заявок до 3 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

За последние семь недель общее число человек, которые обратились за пособием по безработице в США, достигло 33 млн, отмечает MarketWatch. В пятницу министерство труда страны должно опубликовать официальные данные об уровне безработицы в апреле.

Статистика ADP Research Institute, публикуемая совместно с Moody's Analytics, показала, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле сократилось на 20,236 млн при прогнозах снижения на 20,05 млн.

Между тем производительность труда в США в первом квартале сократилась на 2,5% - максимальными темпами с четвертого квартала 2015 года, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Темпы снижения, однако, оказались более слабыми, чем ожидали эксперты: консенсус-прогноз предусматривал падение на 5,5%.

Стоимость рабочей силы в США в январе-марте выросла на 4,8%. Аналитики ожидали увеличения на 4%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Выход американской экономики из кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, будет медленным в условиях очень высокой по историческим меркам безработицы, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари, выступая на телеканале NBC в четверг.

"Я не думаю, что нас ждет еще одна Великая депрессия", - отметил Кашкари, добавив при этом, что восстановление экономики будет в значительной мере зависеть от того, насколько успешно власти смогут бороться с пандемией коронавируса.

Обещание президента США Дональда Трампа ранее на этой неделе направить ресурсы на возобновление экономической деятельности в стране и создание вакцины от COVID-19 содействовало улучшению настроений инвесторов, пишет The Wall Street Journal. В то же время новые признаки ухудшения отношений между США и Китаем оказывают давление на рынки.

США разочарованы нынешними отношениями с Китаем, заявила пресс-секретарь Кейли Макэнани на брифинге в Белом доме. "Прямо сейчас это - отношения, вызывающие фрустрацию и разочарование", - сказала она, отвечая на вопрос об отношениях США и КНР.

По ее словам, в частности, Трамп разочарован тем, как в ситуации с коронавирусом "некоторые решения Китая поставили под угрозу жизни американцев". При этом она не стала комментировать торговые отношения двух стран, отметив, что Трамп был доволен тем, что сторонам удалось в прошлом году подписать первую фазу соглашения.

Ранее Трамп заявил, что "Китай сделает все что угодно, что в его силах", чтобы он проиграл эти выборы. Трамп полагает, что Китай предпочел бы видеть на посту президента США его конкурента Джо Байдена, который мог бы ослабить давление на Пекин в области торговли.

Согласно опубликованным в четверг данным, китайский экспорт в апреле неожиданно восстановился на фоне постепенного возобновления работы предприятий, в то время как темпы падения импорта сильно ускорились. Экспорт в долларовом выражении увеличился на 3,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг $200,28 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГСУ) КНР. Импорт рухнул на 14,2% - до $154,94 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 12,1% и второго - на 12,4%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали падения соответственно на 18,8% и 15,8%. В марте экспорт уменьшился на 6,6%, импорт - на 1%.

Акции Peloton Interactive Inc. подскочили на 16% в четверг. Американский производитель тренажеров увеличил выручку на 66% в третьем финансовом квартале, до $524,6 млн, благодаря росту спроса на оборудование для домашних занятий спортом.

Цена бумаг ViacomCBS Inc выросла на 12,7%. Квартальные прибыль и выручка медиахолдинга превзошли прогнозы аналитиков.

Бумаги Hilton Worldwide Holdings Inc. прибавили в цене 1,6%. Американская гостиничная сеть отчиталась о лучшей, чем ожидалось, скорректированной прибыли в первом квартале, но ее выручка не дотянула до прогнозов на фоне негативного влияния COVID-19.

Котировки акций JetBlue Airways Corp. выросли на 2%. Американская авиакомпания зафиксировала больший, чем ожидалось, убыток в первом квартале, ее выручка также не оправдала прогнозов.

Капитализация PayPal Holdings Inc. увеличилась на 14%. Американская платежная система Inc. получила прибыль и выручку в первом квартале ниже ожиданий аналитиков на фоне негативных последствий пандемии коронавируса в марте, однако сообщила об улучшении обстановки в апреле и позднее.

Рыночная стоимость Lyft Inc. взлетела на 21,7%. Американский сервис заказа такси сократил чистый убыток в первом квартале почти втрое, при этом выручка осталась близка к $1 млрд и превзошла ожидания аналитиков.

Акции Raytheon Technologies Corp. подешевели на 1,6%. Компания, образованная в апреле в результате объединения United Technologies Corp. (UTC) и Raytheon Co., зафиксировала убыток в I квартале и не стала делать прогноз на 2020 год, отметив высокую неопределенность относительно масштаба, глубины и продолжительности пандемии коронавируса.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 211,25 пункта (0,89%) - до 23875,89 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 32,77 пункта (1,15%) и составил 2881,19 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 125,27 пункта (1,41%) - до 8979,66 пункта.

С начала года Nasdaq прибавил 0,1%, S&P 500 снизился на 11%, а Dow Jones потерял 16%.