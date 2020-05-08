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Курс биткойна превысил $10 тысяч впервые с февраля

Курс биткойна превысил $10 тысяч впервые с февраля

Курс биткойна впервые с 19 февраля превысил $10 тыс. В ходе торгов стоимость криптовалюты достигала $10,067 тыс.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

На портале Coinmarketcap, где подсчитывается средняя стоимость криптовалюты по более чем 20 биржам, валюта торгуется на уровне $9,92 тыс. (+7,8%). На крупнейшей бирже Binance курс составляет $9,919 тыс (+6,7%). Вместе с биткойном растут и курсы других криптовалют.

Общая мировая прибыль, полученная от майнинга биткойнов, за последние три года выросла в десять раз. По итогам 2019 года она достигла $5 млрд.

криптовалюта (645) біткоїн (291)


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