Количество случаев коронавируса в Украине превысило 14 тысяч

В Украине зафиксировано 14 тысяч 195 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 8 мая в Украине 14195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случая", - сообщает МОЗ.

По состоянию на утро 8 мая поступило 1148 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 37 тысяч 52 сообщения о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: