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Новини Коронавірус і карантин
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Количество случаев коронавируса в Украине превысило 14 тысяч

Количество случаев коронавируса в Украине превысило 14 тысяч

В Украине зафиксировано 14 тысяч 195 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 8 мая в Украине 14195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случая", - сообщает МОЗ.

По состоянию на утро 8 мая поступило 1148 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 37 тысяч 52 сообщения о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 514 случаев;
  • Волынская область - 424 случая;
  • Днепропетровская область - 652 случая;
  • Донецкая область - 91 случай;
  • Житомирская область - 480 случаев;
  • Закарпатская область - 644 случая;
  • Запорожская область - 312 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1078 случаев;
  • Кировоградская область - 408 случаев;
  • Киев - 1721 случай;
  • Киевская область - 935 случаев;
  • Львовская область - 660 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 179 случаев;
  • Одесская область - 583 случая;
  • Полтавская область - 239 случаев;
  • Ровенская область - 855 случаев;
  • Сумская область - 147 случаев;
  • Тернопольская область - 959 случаев;
  • Харьковская область - 478 случаев;
  • Херсонская область - 149 случаев;
  • Хмельницкая область - 148 случаев;
  • Черновицкая область - 2097 случаев;
  • Черкасская область - 331 случай;
  • Черниговская область - 69 случаев.
карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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