Количество случаев коронавируса в Украине превысило 14 тысяч
В Украине зафиксировано 14 тысяч 195 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 8 мая в Украине 14195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случая", - сообщает МОЗ.
По состоянию на утро 8 мая поступило 1148 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 37 тысяч 52 сообщения о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 514 случаев;
- Волынская область - 424 случая;
- Днепропетровская область - 652 случая;
- Донецкая область - 91 случай;
- Житомирская область - 480 случаев;
- Закарпатская область - 644 случая;
- Запорожская область - 312 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1078 случаев;
- Кировоградская область - 408 случаев;
- Киев - 1721 случай;
- Киевская область - 935 случаев;
- Львовская область - 660 случаев;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 179 случаев;
- Одесская область - 583 случая;
- Полтавская область - 239 случаев;
- Ровенская область - 855 случаев;
- Сумская область - 147 случаев;
- Тернопольская область - 959 случаев;
- Харьковская область - 478 случаев;
- Херсонская область - 149 случаев;
- Хмельницкая область - 148 случаев;
- Черновицкая область - 2097 случаев;
- Черкасская область - 331 случай;
- Черниговская область - 69 случаев.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль