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Локализация производства электровозов в Украине может достигнуть 50%, – "Укрзализныця"

Локализация производства электровозов в Украине может достигнуть 50%, –

Локализация производства электровозов в Украине при условии активной позиции отечественных производителей может достигать 35%, и даже 50%.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" сообщает БизнесЦензор.

"В случае, если отечественные предприятия будут выступать подрядчиками для иностранных производителей, я ожидаю, что уровень локализации будут составлять 25-35%", - сказал член правления Франтишек Буреш.

По его мнению, если кто-то из отечественных промышленников решит инициировать создание совместного предприятия с иностранными производителями, уровень локализации может достичь 50%.

"Следует подчеркнуть, что такие встречи мы проводим постоянно. "Укрзализныця" поддерживает курс президента и правительства Украины на поддержку отечественного машиностроения и развития национального промышленного потенциала", - резюмировал Буреш.

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А який сенс інвесторам вкладатися в локалізацію якщо реалізація машин буде поштучна?
"УЗ"неефективна компанія монополіст,це бездона бочка для бюджетних вливань.В Німеччині залізницею здійснюється 46% подорожей, у нас - лише 15%.Відсутність конкуренції заважає розвиватися та атрофує бізнес-підхід до процесів,крім того застарілий рухомий склад, відсутність податкових пільг на внутрішні перевезення, неефективна логістика, і одночасна робота тепловозів та пасажирських "швидкісних" поїздів робить подорож тривалою і некомфортною.
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08.05.2020 13:20 Відповісти
Банда вальцманів -гройсманів ЗНИЩИЛА виробництво електровозів в країні ! У Дніпрі випускалися як українські електровози так і починалося виробництво електровозів разом із фірмою "Сименс"... Але "шоколадному Пеці" разом із вінницьким швондером це було байдуже !!! Вони наживалися на крові захисників України, на Роттердамі +, на контрабанді через лінію фронту.... А нинішні шарікови і швондери у владі взагалі настільки дурні, що їм їхній рівень інтелекту не дозволяє навіть думати про вирішення таких проблем ! Красти, брехати, порушувати закони , - тільки на це й хватає їхньої "вищої освіти" ! Це ж не язиком теліпати у 95 кварталі і не працювати членограєм на телебаченні !
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08.05.2020 13:23 Відповісти
Локализация производства электровозов в Украине может достигнуть 50%, - "Укрзализныця"Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця"//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// А если разогнать все эти АО,ООО и пр "Рога с копытами",абсолютно импотентные паразитарные структуры,крышуемые "наб.советами"-(2 сапога-пара),то "производство электровозов в Украине может достигнуть 100%, и еще останется для вагоностроения,электрификации железных дорог ,развития инфраструктуры,не надо будет продавать за копейки хитросделанным негодяям "непрофильные активы"железной дороги-суперприбыльной отрасли,которая вместе с энергетикой может вытащить из болота экономику,но для этого надо все законодательство привести в соответствие Конституции Украины(ст13),и вернуть здравый смысл в кадровую политику. Всем добра.Источник: https://biz.censor.net/n3194213
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09.05.2020 02:39 Відповісти
Локализация стоит денег. Кто будет их платить? Иностранный производитель ни за что в жизни не станет вкладывать деньги в локализацию партии электровозов в 50 - 100 штук. Если бы 500 - 1000... А Украина столько не купит.

А предложений оплатить локализацию за гос счёт - не поступало (денег даже на покупку тепловозов - мало).
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09.05.2020 03:17 Відповісти

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