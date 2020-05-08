Локализация производства электровозов в Украине может достигнуть 50%, – "Укрзализныця"
Локализация производства электровозов в Украине при условии активной позиции отечественных производителей может достигать 35%, и даже 50%.
Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" сообщает БизнесЦензор.
"В случае, если отечественные предприятия будут выступать подрядчиками для иностранных производителей, я ожидаю, что уровень локализации будут составлять 25-35%", - сказал член правления Франтишек Буреш.
По его мнению, если кто-то из отечественных промышленников решит инициировать создание совместного предприятия с иностранными производителями, уровень локализации может достичь 50%.
"Следует подчеркнуть, что такие встречи мы проводим постоянно. "Укрзализныця" поддерживает курс президента и правительства Украины на поддержку отечественного машиностроения и развития национального промышленного потенциала", - резюмировал Буреш.
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"УЗ"неефективна компанія монополіст,це бездона бочка для бюджетних вливань.В Німеччині залізницею здійснюється 46% подорожей, у нас - лише 15%.Відсутність конкуренції заважає розвиватися та атрофує бізнес-підхід до процесів,крім того застарілий рухомий склад, відсутність податкових пільг на внутрішні перевезення, неефективна логістика, і одночасна робота тепловозів та пасажирських "швидкісних" поїздів робить подорож тривалою і некомфортною.
А предложений оплатить локализацию за гос счёт - не поступало (денег даже на покупку тепловозов - мало).