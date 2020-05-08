Локализация производства электровозов в Украине может достигнуть 50%, – "Укрзализныця"

Локализация производства электровозов в Украине при условии активной позиции отечественных производителей может достигать 35%, и даже 50%.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" сообщает БизнесЦензор.

"В случае, если отечественные предприятия будут выступать подрядчиками для иностранных производителей, я ожидаю, что уровень локализации будут составлять 25-35%", - сказал член правления Франтишек Буреш.

По его мнению, если кто-то из отечественных промышленников решит инициировать создание совместного предприятия с иностранными производителями, уровень локализации может достичь 50%.

"Следует подчеркнуть, что такие встречи мы проводим постоянно. "Укрзализныця" поддерживает курс президента и правительства Украины на поддержку отечественного машиностроения и развития национального промышленного потенциала", - резюмировал Буреш.