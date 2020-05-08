С начала года убытки "Житомиргаза" составили 50 миллионов

За первые четыре месяца 2020 года убытки компании АО "Житомиргаз" составили 50 млн. гривен.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

"Этот результат объясняется тем, что в первом полугодии текущего года утвержденные НКРЭКУ тарифы на доставку газа покрывают 82% себестоимости услуги", - сообщает компания.

В конце 2019 года НКРЭКУ утвердила двухэтапный пересмотр тарифов на доставку газа: с 1 января и 1 июля 2020 года. Это было сделано с целью уменьшения финансовой нагрузки на потребителей газа в зимний период. Действующий тариф в первой половине 2020 года все еще является убыточным для компании.

"Полученные убытки не позволяют компании в полной мере осуществлять все запланированные ремонтные работы в рамках инвестиционной программы, замену изношенного оборудования и полностью рассчитаться с Оператором ГТС за услуги балансировки. Сейчас полученные средства направляются на приоритетные направления: работу аварийных служб 104, экстренные ремонты, оплату труда и средства индивидуальной защиты сотрудников. Усугубляет проблему также несвоевременная оплата доставки газа клиентами компании. За четыре месяца потребители оплатили только 83% предоставленных услуг", - сообщает "Житомиргаз".

При этом АО "Житомиргаз" продолжает работать в усиленном режиме, ведь первоочередной задачей компании, особенно в режиме карантина, является бесперебойность газоснабжения.

"С начала карантина мы установили семь новых шкафных регуляторных пунктов. Ликвидировали десятки утечек газа и обеспечили бесперебойное и безаварийное газоснабжение всем нашим потребителям. Наша аварийная служба работает круглосуточно. И из-за пандемии работает в чрезвычайных условиях. Также мы выполняем инвестиционную программу, модернизируем газотранспортные сети, но из-за недостатка финансирования некоторые работы могут приостановиться", - рассказывает финансовый директор АО "Житомиргаз" Дмитрий Конюх.

Начало действия экономически обоснованного тарифа АО "Житомиргаз" с 1 июля 2020 года, при сохранении низких рыночных цен на газ, позволит до конца года вывести компанию максимально близко к точке безубыточности.