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На борьбу с коронавирусом нужно $1,7 миллиарда, – ВОЗ

На борьбу с коронавирусом нужно $1,7 миллиарда, – ВОЗ

На реализацию обновленного стратегического плана по подготовке и реагированию на распространение коронавируса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) потребуются $1,7 млрд, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По нашим оценкам, потребуются $1,7 млрд при существующем дефиците финансирования в размере $1,3 млрд", - отметил он.

По словам главы ВОЗ, обновленный план сфокусирован на ресурсах, которые требуются организации для своих операций до конца 2020 года.

План предусматривает глобальную и региональную координацию в борьбе с COVID-19 в таких сферах, как цепочки поставок, техническая поддержка правительствам, планирование поставок терапевтических препаратов и вакцины, сказал Гебрейесус.

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