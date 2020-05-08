В Харьковской области к газовым онлайн-сервисам присоединились 20 тысяч потребителей

С начала года к использованию онлайн-сервисов АО "Харьковгаз" - личный кабинет и паблик-аккаунт 7104ua в Viber - присоединилось около 20 тыс потребителей природного газа.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Харьковгаза" сообщает БизнесЦензор.

Около половины новых пользователей присоединились к сервисам во время карантина.

Всего дистанционными сервисами компании пользуются более 170 тыс семей Харьковской области. Это более 40% клиентов АО "Харьковгаз". Одновременно с развитием новых возможностей для своих клиентов, газовая компания совершенствует функции существующих сервисов. Так, например, в паблик-аккаунте Viber 7104ua добавлена функция - вложить фото показаний прибора учета при передаче данных счетчика.

"Только в течение апреля месяца за консультациями по переходу на дистанционное получение информации через личный кабинет и Viber к специалистам центра обслуживания обратилось около 4 тыс клиентов АО" Харьковгаз ". Это на самом деле удобно, потому сервисы позволяют получать всю необходимую информацию по лицевому счету дома и в удобное время", - отметила начальник управления клиентского сервиса АО "Харьковгаз" Ирина Манько.

С помощью личного кабинета, чат бота Viber 7104ua, мобильных приложений 104 клиенты АО "Харьковгаз" могут дистанционно: