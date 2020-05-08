Число рабочих мест в США сократилось максимально со времен Великой депрессии

Экономика США, вероятно, потеряла 22 миллиона рабочих мест в апреле, что станет самым резким падением со времен Великой депрессии и самым ярким признаком того, как сильно пандемия коронавируса бьет по крупнейшей экономике мира.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Ежемесячный отчет министерства труда США, как ожидается, покажет, что уровень безработицы вырос по крайней мере до 16% в прошлом месяце. Это побьет послевоенный рекорд в 10,8%, зафиксированный в ноябре 1982 года.

Цифры, скорее всего, укрепят мнение аналитиков о медленном восстановлении от вызванной пандемией рецессии.

"Наша экономика сейчас находится на искусственном жизнеобеспечении", - сказала Эрика Грошен, которая ранее работала в министерстве труда, а теперь преподает в Корнельском университете.

"В ближайшие несколько месяцев мы будем зондировать почву, чтобы понять, сможет ли она безопасно выйти из нашей вызванной политикой комы", - добавила она.

Потери рабочих мест ожидаются почти во всех секторах экономики, с более крупными увольнениями в секторе отдыха и гостеприимства - в основном в ресторанах и барах.

В марте число рабочих мест сократилось на 701 тысячу, положив конец рекордному буму занятости, начавшемуся в октябре 2010 года.

Возможно, что пик потерь рабочих мест прошел в апреле, так как все больше компаний малого бизнеса получают доступ к своей доле бюджетного пакета помощи суммой $3 триллиона. Федеральная резервная система также бросила компаниям кредитный спасательный круг, а многие штаты начинают выходить из карантина.