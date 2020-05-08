Czech Airlines планирует возобновить рейсы в Украину в конце мая

Национальная чешская авиакомпания Czech Airlines анонсировала возобновление прямых рейсов из Праги в Киев и Одессу на конец мая 2020 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующие сведения размещены в системе бронирования авиакомпании.

Рейсы по маршруту Прага-Киев-Прага, в частности, запланированы с 24 мая ежедневно. Стоимость одного билета составляет от 2,6 тыс. грн.

Рейсы из Праги в Одессу – с 25 мая четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Обратно – с 26 мая: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Стоимость одного билета составляет от 2,8 тыс. грн.

Czech Airlines является флагманом авиации Чешской республики и выполняет рейсы из Праги по основным направлениям в Европе и Азии.