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"Укрзализныця" снизила зарплаты топ-менеджеров на 25%

АО "Укрзализныця" привела размер заработной платы членов правления компании до 47,23 тыс. грн в период карантина, сообщил исполняющий обязанности председателя правления компании Иван Юрик.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Кроме того, по его словам, заработные платы всех топ-менеджеров центрального аппарата в добровольном порядке снижены на 25%.

Верховная Рада 13 апреля приняла закон, требующий установить заработную плату правления и вознаграждение членов наблюдательного совета государственных компаний на уровне, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы.

Укрзалізниця (4830) зарплата (1143)


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Задача:
У моего козла длину пениса укоротили на 25%.
А какой длины он был ДО ТОГО?
Кто угадает, тому Бутус нарастит.
Индивидуально.
На 25%.
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08.05.2020 13:17 Відповісти

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