"Укрзализныця" снизила зарплаты топ-менеджеров на 25%
АО "Укрзализныця" привела размер заработной платы членов правления компании до 47,23 тыс. грн в период карантина, сообщил исполняющий обязанности председателя правления компании Иван Юрик.
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.
Кроме того, по его словам, заработные платы всех топ-менеджеров центрального аппарата в добровольном порядке снижены на 25%.
Верховная Рада 13 апреля приняла закон, требующий установить заработную плату правления и вознаграждение членов наблюдательного совета государственных компаний на уровне, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы.
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У моего козла длину пениса укоротили на 25%.
А какой длины он был ДО ТОГО?
Кто угадает, тому Бутус нарастит.
Индивидуально.
На 25%.