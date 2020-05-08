"Укрзализныця" снизила зарплаты топ-менеджеров на 25%

АО "Укрзализныця" привела размер заработной платы членов правления компании до 47,23 тыс. грн в период карантина, сообщил исполняющий обязанности председателя правления компании Иван Юрик.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Кроме того, по его словам, заработные платы всех топ-менеджеров центрального аппарата в добровольном порядке снижены на 25%.

Верховная Рада 13 апреля приняла закон, требующий установить заработную плату правления и вознаграждение членов наблюдательного совета государственных компаний на уровне, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы.