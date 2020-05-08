Аэропорт "Николаев" планирует в июле запустить авиарейсы в Киев

Международный аэропорт "Николаев" планирует запустить рейсы из Николаева в Киев в июле, сообщил директор аэропорта Федор Барна.

Об этом Барна написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

Соответствующие вопросы Барна обговорил с председателем Николаевской облгосадминистрации Александром Стадником.

"Обсудили с ним начало выполнения регулярных рейсов по маршруту "Киев – Николаев - Киев" в июле 2020 года, других внутренних рейсов и международных регулярных рейсов после открытия государственных границ для воздушных перевозок", - написал Барна.

Аэропорт "Николаев" начал работу в конце ноября 2018 года. 19 ноября состоялся первый тестовый пассажирский рейс по маршруту Николаев – Киев - Николаев.