Минюст запустил платные камеры в Киевском СИЗО

Кабинет министров своим постановлением №305 от 22 апреля разрешил начать с 8 мая экспериментальный проект по предоставлению платных услуг в следственных изоляторах Украины.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Старт проекта состоялся на базе государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" 8 мая и продлится до 31 декабря 2021 года. По его результатам будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу", – сообщил министр.

Малюська отметил, что данный эксперимент вводится правительством с целью исключения коррупционной составляющей при распределении заключенных по камерам и улучшения условий содержания под стражей.

"В следственных изоляторах как правило уже оборудованы камеры "повышенного комфорта". При этом, как со стороны администрации искусственно создаются условия для того, чтобы заключенные и их семьи доплачивали за определенные "услуги", так и последние всегда изыскивают способы улучшить условия своего пребывания в следственном изоляторе. Мы же хотим устранить эту коррупционную составляющую", – сказал министр.

"Чтобы сделать эксперимент прозрачным и избежать злоупотреблений, нами будет установлена ​​система видеонаблюдения для мониторинга заполняемости платной камеры, которая систематически будет сверяться с информацией о наполняемости спецсчета следственного изолятора. То есть, если в камере находится три заключенных, то и дневная оплата должна поступить за троих человек", – добавил Малюська.

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В свою очередь заместитель министра юстиции Елена Высоцкая уточнила, что после приговора суда пребывания в улучшенных камерах не предвидится.

"Сразу подчеркну, что речь не идет о "люкс номерах" или "VIP апартаментах" в санатории вместо следственного изолятора. Это платные камеры с увеличенной нормой площади на одного заключенного, с отгороженной санузловой зоной и минимальным набором необходимых бытовых условий. Всего сегодня доступно две четырехместные камеры, одна трехместная и одна двухместная", – отметила она.

Плату за такие услуги будут оказывать после написания заявления и перечисления средств на счет специального фонда следственного изолятора, который будет использоваться для улучшения условий в обычных камерах: текущие ремонты помещений, замена сантехники, электрики и другие подобные улучшения.