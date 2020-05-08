Кабмин обсуждает контроль за выездом заробитчан наземным транспортом, – вице-премьер

Кабинет министров обсуждает проблемные вопросы организации перевозок сезонных рабочих другими, кроме авиа, видами транспорта.

Об шла речь на встрече вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко на встрече с представителями ассоциаций автоперевозчиков Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Правительство и Офис вице-премьер-министра ждут от ассоциации и привлеченных к этому диалогу ведомств конструктивных предложений, которые позволят разрешить перевозку, но не допустить новых вспышек коронавируса ", – отметил Пристайко.

В рамках встречи участники обсудили меры медицинской и санитарной безопасности, которые могут быть введены в рамках организованных автоперевозок, чтобы не допустить новых вспышек коронавируса как в Украине, так и среди сезонных рабочих за рубежом.

Как сообщалось, 29 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров будет контролировать условия трудоустройства украинских мигрантов и вести переговоры с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.

При этом Шмыгаль уполномочил вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, а также Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции осуществить координацию вопроса о возможности выезда сезонных работников из Украины на работу по границу.