Дубинский подавал документы на румынское гражданство, – СМИ. ВИДЕО

Бывший ведущий телеканала "1+1" Игоря Коломойского и народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский около двух лет назад подал документы на получение гражданства Румынии.

Об этом со ссылкой на Слідство.Інфо сообщает БизнесЦензор.

Дубинский сделал это, воспользовавшись упрощенной процедурой, которая предполагает наличие румынского происхождения.

Сейчас неизвестно, получил ли Дубинский паспорт гражданина Румынии. В украинском законодательстве четко прописано, что добровольное приобретение паспорта другого государства является основанием для лишения украинского гражданства. Для народного депутата же потеря гражданства может стать причиной лишения мандата.

Издание получило в распоряжение документы, подтверждающие, что в декабре 2017 года Дубинский подал заявку на получение гражданства Румынии. В частности, предоставил копии иностранных и украинского паспортов, свидетельство о рождении. В ответ Национальное агентство по вопросам гражданства Румынии присвоило ему персональный номер.

Румыния является членом Европейского Союза. Следовательно, ее паспорт дает немало преимуществ: свободное ведение бизнеса и передвижения в Европе, дешевые кредиты, упрощенный въезд в Соединенные Штаты или Канаду.

Для оформления документов на гражданство Дубинский воспользовался услугами компании из Черновцов. Ее представитель рассказал, что румынский паспорт может обойтись в 5-6 тысяч евро. При этом даже наличие румынских предков - необязательно.