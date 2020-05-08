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Дубинский подавал документы на румынское гражданство, – СМИ. ВИДЕО

Дубинский подавал документы на румынское гражданство, – СМИ. ВИДЕО

Бывший ведущий телеканала "1+1" Игоря Коломойского и народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский около двух лет назад подал документы на получение гражданства Румынии.

Об этом со ссылкой на Слідство.Інфо сообщает БизнесЦензор.

Дубинский сделал это, воспользовавшись упрощенной процедурой, которая предполагает наличие румынского происхождения.

Сейчас неизвестно, получил ли Дубинский паспорт гражданина Румынии. В украинском законодательстве четко прописано, что добровольное приобретение паспорта другого государства является основанием для лишения украинского гражданства. Для народного депутата же потеря гражданства может стать причиной лишения мандата.

Издание получило в распоряжение документы, подтверждающие, что в декабре 2017 года Дубинский подал заявку на получение гражданства Румынии. В частности, предоставил копии иностранных и украинского паспортов, свидетельство о рождении. В ответ Национальное агентство по вопросам гражданства Румынии присвоило ему персональный номер.

Румыния является членом Европейского Союза. Следовательно, ее паспорт дает немало преимуществ: свободное ведение бизнеса и передвижения в Европе, дешевые кредиты, упрощенный въезд в Соединенные Штаты или Канаду.

Для оформления документов на гражданство Дубинский воспользовался услугами компании из Черновцов. Ее представитель рассказал, что румынский паспорт может обойтись в 5-6 тысяч евро. При этом даже наличие румынских предков - необязательно.

Румунія (297) Слуга народу (187) Дубінський Олександр (59)


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Топ коментарі
+12
Дешевле сделать обрезание,и Коломойский поможет с гражданством.
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08.05.2020 14:33
+11
"При этом даже наличие румынских предков - необязательно."

Источник: https://biz.censor.net/n3194314

У этой шлемазлы предки не румыны, а ватаны.
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08.05.2020 14:40
+11
аферист, профАн, как почти все в ЗеМанде, хамло и дегенерат.

говорящая жопа бородатой бабы каломойши закончит хреново, это без сомнения.
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08.05.2020 17:20
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08.05.2020 14:31 Відповісти
Дешевле сделать обрезание,и Коломойский поможет с гражданством.
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08.05.2020 14:33 Відповісти
Израиль дорого берет за укрывательство от уголовных преследований.
Коломой может себе позволить, а вот Дубинский пока только на Румынию заработал.
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08.05.2020 14:46 Відповісти
Ізраіль бере недорого, просто там треба в армії відслужити, де Дубінський і де армія
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08.05.2020 18:38 Відповісти
Там природа наверно так мало наградила шо обрезав ниче и не останется.
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08.05.2020 15:38 Відповісти
Это свежий взгляд на древнюю процедуру.
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08.05.2020 15:43 Відповісти
так может размер не тот и обрезание существенно уменьшит размер
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08.05.2020 16:36 Відповісти
ты думаешь ,что он еще не обрезан )))))
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08.05.2020 20:33 Відповісти
воно - джіпсі
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08.05.2020 14:33 Відповісти
однозначно воно не гурман
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08.05.2020 14:46 Відповісти
Воно - джинсі.
Навіть роми мають дещо дивні для нас, але принципи.
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08.05.2020 14:49 Відповісти
"При этом даже наличие румынских предков - необязательно."

Источник: https://biz.censor.net/n3194314

У этой шлемазлы предки не румыны, а ватаны.
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08.05.2020 14:40 Відповісти
рік після пришестя Зе..."слуги народу",влада,корупція..от чому я не здивований .
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08.05.2020 14:42 Відповісти
Во -*** ! Банифаций теперь румын !
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08.05.2020 14:43 Відповісти
Молодца! Не в Ростов же бежать! Мама же люит скорость
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08.05.2020 15:09 Відповісти
Это фигня какая то, он же жид , какая Румыния?
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08.05.2020 15:36 Відповісти
А в Румынии думаешь нет жидов - есть румынские жиды.
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08.05.2020 21:52 Відповісти
брат Киркорова!)))
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08.05.2020 15:36 Відповісти
тоже, слащавый какой-то ))
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08.05.2020 22:14 Відповісти
Дубинский подавал документы на румынское гражданство, – СМИ - Цензор.НЕТ 3352
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08.05.2020 15:59 Відповісти
Усики -пропуск в трусики. Оказалось что в трусики Игоря Валерьевича
Дубинский подавал документы на румынское гражданство, – СМИ - Цензор.НЕТ 6829
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08.05.2020 16:19 Відповісти
Как в том фильме:
- Не нравиться он мне, одним словом румын.
- Так он же болгарин.
- Да? А какая разница?
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08.05.2020 16:25 Відповісти
Зебот и его кацапский пес ярмак-дермак проукраинскую часть делают имитацией(какието атр и прочую херню, где укр каналы из укр журналистов), а кацапский интерес толкают на 100%.
1.Кодирование или закрытие мертветчук каналов.
2.Полноценная украинизация украины как защита от ватной идеологии дурака и его оружия нападения коровьего языка. Язык-оружие кацапов должно быть запрещено в школах, и других учреждениях.
Язык должен быть запрещен на тв, радио и других площадках.
3. Назначать новых людей не из кремля и козака, как это навязывает ярмак-дермак, а должны проходить проверку и одобрение в ес посольства и посольстве сша. Украина стремится в ес или таежный союз ленивого руцкожопого дурака, который кроме пугать, садить за лайки, убивать, лгать больше ничего не умеет.
Потому венедиктову уволившую проевропейскую комисию по назначению прокуроров пора убрать.
ПРОСТО ЭТОГО назначенного кацапами украине УРОДА С ОТОБРАННОЙ МОНГОЛЬСКОЙ КАЦАПСКОЙ МОРДОЙ ВЫНЕСТИ НАХ. И сжечь перед прокуратурой. Будет **** тварь с козаком *********. И возвращать в кацапский мир дураков. Хотите посадок по 3 года за посты и лайки? Как в потемкинском лживом мире дураков парашке?

НАзначать новых людей предварительно проверять их в посольстве сша и ес. А НЕ НАЗНАЧАТЬ КОГО КОЗАК И ЕГО КРЫСА ЯРМАК-ДЕРМАК ХОЧЕТ.
Еще раз это дерьмо эрмак будет петь прокацапски вынести его с ап.Если зебот не хочет это дерьмо увольнять вынести зебота вместе с кацапским дермаком.

Полный бан и обнуление кацапских консервов портнова, дубинский, эрмак, бондаренко, пальчевский, рабинович, мураев.
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08.05.2020 16:41 Відповісти
Ермак - кремлядський агент!
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08.05.2020 17:31 Відповісти
Кто мне объяснит: почему все ватники хотят гражданство стран ЕС?
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08.05.2020 16:32 Відповісти
Да какой с него ватник? Обыкновенный жидяра.
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08.05.2020 16:40 Відповісти
Може соціалка їх манить
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08.05.2020 17:02 Відповісти
В 2003 году Ленка Лукаш подавала документы на получение ИЗРАИЛЬСКОГО гражданства! - ей отказали! Родство у евреев определяется по матери - видимо мать не еврейка, а отец или родичи отца - евреи. отсюда такая ненависть к Украине и всему украинскому.
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08.05.2020 17:55 Відповісти
Полный бан и обнуление кацапских консервов портнова, дубинский, эрмак, бондаренко, пальчевский, рабинович, мураев.
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08.05.2020 16:40 Відповісти
Вот вы здесь все смеетесь, а вдруг и правда у Дубинского дедушки-бабушки из Румынии. И что тогда?
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08.05.2020 16:52 Відповісти
аферист, профАн, как почти все в ЗеМанде, хамло и дегенерат.

говорящая жопа бородатой бабы каломойши закончит хреново, это без сомнения.
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08.05.2020 17:20 Відповісти
Дубинский подавал документы на румынское гражданство, – СМИ - Цензор.НЕТ 7772
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08.05.2020 18:13 Відповісти
А чого в Румунію? Їдь падлюко в кацапстан.
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08.05.2020 19:06 Відповісти
в кондукэторы замышляет,походу..
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08.05.2020 19:56 Відповісти
А конкретно выяснить не удалось? Только пыль подняли.
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08.05.2020 20:03 Відповісти
Чмошик и пудель коломойши. Дубинский наворовал, почуял жареным пахнет , вот и линяет с мамой на скорости.
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08.05.2020 20:20 Відповісти
А сколько этот челл сделал ПРАВИЛЬНЫХ И ДОСТОЙНЫХ расследований и ,,ДЕЛОВ,,
Память у некоторых коротка .Таких ,как Дубинский в тех же Штатах выдвигают на

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F Пулитцеровская премия ...

Александр Дубинский .

Наступив на хвосты
Как ножом по горлу
Антикоррупционные Веб-листы
И Дубинского Александра домены

Коррупционные рубит органы
Безо всякого табу,
Они аннигилировали бонусы
Вовремя созданной Абанту
Они определили градусы

Влечения непотребного широту,
Они Раскопали ландыши
Власти нашей стадности в быту,
Они иноходцы *** и Настоящие Палтусы

Видят только в округе №94-Е справа на лету!!!
И в 94 выборочном округе вплавь вырвав волосы -
Депутата Кононенкo выгнали с Янтарной комнаты,
И честь Дубинский не променял на гладиолусы
Достойно представив нашу Сторону.
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08.05.2020 21:17 Відповісти
Ушлёпок.
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08.05.2020 21:22 Відповісти
даже ещё хуже.
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08.05.2020 22:02 Відповісти
Судить его надо падлюку, а то ишь ты, в Румынию лыжи навострил тварь эдакая.
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08.05.2020 22:01 Відповісти
У Шурика теперь будет новое погоняло - Румын. И все будут понимать,
о ком базар.
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08.05.2020 22:02 Відповісти
Дубинский подавал документы на румынское гражданство, – СМИ - Цензор.НЕТ 7078
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08.05.2020 22:40 Відповісти
Так Дубинский - румын ? А как же кипа, синагога ? Ааа понятно , это шоб Валерич не догадался ! ))
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08.05.2020 22:23 Відповісти
Потягнуло на історичну батьківщину.
Ходить чутка, що він палестинець. (Не єврей ((
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08.05.2020 22:25 Відповісти

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