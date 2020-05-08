Дубинский подавал документы на румынское гражданство, – СМИ. ВИДЕО
Бывший ведущий телеканала "1+1" Игоря Коломойского и народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский около двух лет назад подал документы на получение гражданства Румынии.
Об этом со ссылкой на Слідство.Інфо сообщает БизнесЦензор.
Дубинский сделал это, воспользовавшись упрощенной процедурой, которая предполагает наличие румынского происхождения.
Сейчас неизвестно, получил ли Дубинский паспорт гражданина Румынии. В украинском законодательстве четко прописано, что добровольное приобретение паспорта другого государства является основанием для лишения украинского гражданства. Для народного депутата же потеря гражданства может стать причиной лишения мандата.
Издание получило в распоряжение документы, подтверждающие, что в декабре 2017 года Дубинский подал заявку на получение гражданства Румынии. В частности, предоставил копии иностранных и украинского паспортов, свидетельство о рождении. В ответ Национальное агентство по вопросам гражданства Румынии присвоило ему персональный номер.
Румыния является членом Европейского Союза. Следовательно, ее паспорт дает немало преимуществ: свободное ведение бизнеса и передвижения в Европе, дешевые кредиты, упрощенный въезд в Соединенные Штаты или Канаду.
Для оформления документов на гражданство Дубинский воспользовался услугами компании из Черновцов. Ее представитель рассказал, что румынский паспорт может обойтись в 5-6 тысяч евро. При этом даже наличие румынских предков - необязательно.
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Коломой может себе позволить, а вот Дубинский пока только на Румынию заработал.
Навіть роми мають дещо дивні для нас, але принципи.
Источник: https://biz.censor.net/n3194314
У этой шлемазлы предки не румыны, а ватаны.
- Не нравиться он мне, одним словом румын.
- Так он же болгарин.
- Да? А какая разница?
1.Кодирование или закрытие мертветчук каналов.
2.Полноценная украинизация украины как защита от ватной идеологии дурака и его оружия нападения коровьего языка. Язык-оружие кацапов должно быть запрещено в школах, и других учреждениях.
Язык должен быть запрещен на тв, радио и других площадках.
3. Назначать новых людей не из кремля и козака, как это навязывает ярмак-дермак, а должны проходить проверку и одобрение в ес посольства и посольстве сша. Украина стремится в ес или таежный союз ленивого руцкожопого дурака, который кроме пугать, садить за лайки, убивать, лгать больше ничего не умеет.
Потому венедиктову уволившую проевропейскую комисию по назначению прокуроров пора убрать.
ПРОСТО ЭТОГО назначенного кацапами украине УРОДА С ОТОБРАННОЙ МОНГОЛЬСКОЙ КАЦАПСКОЙ МОРДОЙ ВЫНЕСТИ НАХ. И сжечь перед прокуратурой. Будет **** тварь с козаком *********. И возвращать в кацапский мир дураков. Хотите посадок по 3 года за посты и лайки? Как в потемкинском лживом мире дураков парашке?
НАзначать новых людей предварительно проверять их в посольстве сша и ес. А НЕ НАЗНАЧАТЬ КОГО КОЗАК И ЕГО КРЫСА ЯРМАК-ДЕРМАК ХОЧЕТ.
Еще раз это дерьмо эрмак будет петь прокацапски вынести его с ап.Если зебот не хочет это дерьмо увольнять вынести зебота вместе с кацапским дермаком.
Полный бан и обнуление кацапских консервов портнова, дубинский, эрмак, бондаренко, пальчевский, рабинович, мураев.
говорящая жопа бородатой бабы каломойши закончит хреново, это без сомнения.
Память у некоторых коротка .Таких ,как Дубинский в тех же Штатах выдвигают на
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F Пулитцеровская премия ...
Александр Дубинский .
Наступив на хвосты
Как ножом по горлу
Антикоррупционные Веб-листы
И Дубинского Александра домены
Коррупционные рубит органы
Безо всякого табу,
Они аннигилировали бонусы
Вовремя созданной Абанту
Они определили градусы
Влечения непотребного широту,
Они Раскопали ландыши
Власти нашей стадности в быту,
Они иноходцы *** и Настоящие Палтусы
Видят только в округе №94-Е справа на лету!!!
И в 94 выборочном округе вплавь вырвав волосы -
Депутата Кононенкo выгнали с Янтарной комнаты,
И честь Дубинский не променял на гладиолусы
Достойно представив нашу Сторону.
о ком базар.
Ходить чутка, що він палестинець. (Не єврей ((