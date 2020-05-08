"Центрэнерго" начало закупать газ у связанной с Коломойским компании

ПАО "Центрэнерго", которое включило в работу газомазутный блок, начав закупки газа у ООО "Юнайтед Энерджи", которое также осуществляет поставку энергоресурсов предприятиям Игоря Коломойского.

Об этом представитель компании сообщил в ходе онлайн селекторного совещания в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Представитель "Центрэнерго" сообщил, что компания включила в работу блок №5 Трипольской ТЭС на основании расчетов, показывающих положительный экономический эффект из-за низких цен на газ.

В свою очередь и.о. министра энергетики Ольга Буславец подвергла критике такое решение ПАО "Центрэнерго".

"Какая логика включения в работу газомазутных блоков, когда у нас профицит угля – как на станции, так и на складах шахт? Какое экономическое обоснование вы имеете?", – сказала Буславец, попросив предоставить министерству эти расчеты.

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Как сообщалось, "Днепразот" в 2019 году начал закупать природный газ у ООО "Юнайтед Энерджи". По данным СМИ, перед этим компания "Юнайтед Энерджи" стала одним из покупателей природного газа у ПАО "Укрнафта".

До этого основным поставщиком газа для "ДнепрАзота" после прекращения аренды его аммиачного цеха "Укрнафтой" было ЧАО "Укрнефтебурение", управление которым осуществляет группа "Приват".

АО "Днепразот" входит в структуру группы "Приват" Игоря Коломойского.

Близкий к олигарху Игорю Коломойскому менеджер Владимир Потапенко также продолжает занимать должность и.о. гендиректора "Центрэнерго" спустя два месяца после решения Кабмина о назначении нового главы госкомпании.