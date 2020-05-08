"Центрэнерго" начало закупать газ у связанной с Коломойским компании
ПАО "Центрэнерго", которое включило в работу газомазутный блок, начав закупки газа у ООО "Юнайтед Энерджи", которое также осуществляет поставку энергоресурсов предприятиям Игоря Коломойского.
Об этом представитель компании сообщил в ходе онлайн селекторного совещания в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Представитель "Центрэнерго" сообщил, что компания включила в работу блок №5 Трипольской ТЭС на основании расчетов, показывающих положительный экономический эффект из-за низких цен на газ.
В свою очередь и.о. министра энергетики Ольга Буславец подвергла критике такое решение ПАО "Центрэнерго".
"Какая логика включения в работу газомазутных блоков, когда у нас профицит угля – как на станции, так и на складах шахт? Какое экономическое обоснование вы имеете?", – сказала Буславец, попросив предоставить министерству эти расчеты.
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Как сообщалось, "Днепразот" в 2019 году начал закупать природный газ у ООО "Юнайтед Энерджи". По данным СМИ, перед этим компания "Юнайтед Энерджи" стала одним из покупателей природного газа у ПАО "Укрнафта".
До этого основным поставщиком газа для "ДнепрАзота" после прекращения аренды его аммиачного цеха "Укрнафтой" было ЧАО "Укрнефтебурение", управление которым осуществляет группа "Приват".
АО "Днепразот" входит в структуру группы "Приват" Игоря Коломойского.
Близкий к олигарху Игорю Коломойскому менеджер Владимир Потапенко также продолжает занимать должность и.о. гендиректора "Центрэнерго" спустя два месяца после решения Кабмина о назначении нового главы госкомпании.
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Считаем вместе :
1. 60 000 000 грн - прощен долг МАУ
2. 1 326 000 000 грн - прощены долги Укртатнафы и Галичина
3. 476 000 000 грн - прощен налоговый сбор для МАУ
4. 12 560 000 ДОЛЛАРОВ - государство Украина возместит нефтегазовой компании Коломойского в 2020 года(заложено в бюджет)
5. 1 500 000 000 грн - прощено Днеправиа
6. 350 000 000 грн ЕЖЕМЕСЯЧНО - дотация из бюджета на ферросплавые заводы Коломойского
Итого: 3 миллиарда 724 миллиона 560 000 грн.
Плюс.
7. После прихода зелёного ... к власти прибыль Укрнафты уменьшилась в 100 раз.
При барыге была 2 000 000 000 грн , сейчас 20 000 000 грн.
В какой карман разница идёт ? 4000 $ учителям ?"
То ли ещё будет.
Зелені покращення.
А без свиты вы в МИРЕ НУЛИ.....
Ведующие.
Есть люди наперед которые всегда про Мир все знают
Они и мы народ ,ведь жизнь не просто так сжигают ,
Хотя вокруг летают стаи и вздохнуть всем нам мешают
Таскают грусть - им так понятней , псы все-равно ведь лают.
Но мы ведь кровь богов и львица люто заревет,
Волчица мифы нам пошлет и жизнь колени не согнет,
Удовлетворяя стадности цейтнот и счастье всех найдет,
А враг зовет тебя ловя за тайны и грифы не поймет,
Что синего восстания навет и напутствия иных
Нам ближе к духу ,чем пути души от тел немых !!!
Как ждал я ключ от них, для чувств моих-своих, твоих
Тут нимфы ведь реальные - астральные друзья судьбы
И магии старинные заветы и хитрые религии пампфлеты
А Мадонны просвещение на удивление басов Горгоны,
Ментальных недругов мечты - удар всегда готов под дых.
Все тяжело и просто, что я всегда хотел от них
Хотя у нас судьба едина, одни и те же муки от Святых.
Переживания ошибки Духа жизнью платим за родных,
Хозяев Ночи правда сьеденна была оставив нам немых,
А исцеление любви всегда у них , и мир ментала у глухих ,
И всепрощение святого не для них, ведь я за других ...
И.В.К. как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр ни перед кем колени не склонял
Когда о нас Европа и весь мир Всегда забыли
Днепровцы Украину без награды от Путина защитили.
И есть ведь КОЛОМОЙСКИЙ с нами
Oсвободивший голодом желания с друзьями
Поминавший всуе о вслух их не упоминавши
И Днепр защитили и нас собой прикрыли
Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили
Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли
И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали
Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой
Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровская команда волонтеров озолотили
И Украину без награды от Путина защитили.
Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал все знал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял !