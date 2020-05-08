Оккупированный Крым останется без туристов из России до конца года, – Аксенов

В 2020 году в оккупированный Крым не приедут туристы из других регионов России, будет возможен только внутренний туризм на территории самого полуострова.

Об этом заявил назначенный Россией глава оккупированного региона Сергей Аксенов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Межсубъектовой миграции туристов, мы с вами по-честному говорим, не будет. Это понимают все. Что касается внутреннего туризма – если будут сопутствующие условия, однозначно мы пойдем на реализацию такой программы. Буду обращаться к главе государства за поддержкой", – сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Чиновник призвал не обнадеживать зря отельеров, которые вкладывают деньги в подготовку к курортному сезону.

Накануне, 7 мая, Аксенов заявил, что курортный сезон в Крыму в 2020 году "вряд ли состоится". Если ситуация с коронавирусом это позволит, в регионе запустят программу по внутреннему туризму: примерно 500 000 крымчан могут разместить в местных санаториях за счет регионального бюджета.

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Аксенов высказал мнение, что курортам и общепиту вряд ли разрешат возобновить работу в ближайшее время. Он также убежден, что все ограничения, введенные из-за эпидемии, будут отменены только после появления вакцины от COVID-19.

По состоянию на утро 9 мая суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в России снизился до 10,7 тыс., общее количество зараженных в стране приблизилось к отметке в 188 тыс. человек, число смертей за сутки вновь приближается к 100.