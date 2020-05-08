Фонд соцстрахования выплатил за три месяца 3,8 миллиарда больничных и декретных

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) за январь-март 2020 года направил на выплату материального обеспечения более 3,8 млрд грн для 806 тыс. застрахованных лиц

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

В частности, ФССУ профинансировал по заявлениям-расчетам, представленным работодателями в январе-марте:

пособия по временной потере трудоспособности (оплата по больничным) для 758,3 тыс. застрахованных лиц на сумму почти 2,7 млрл грн;

пособия по беременности и родам для 39,7 тыс. женщин на сумму более 1,1 млрд грн;

пособия на погребение за 2,6 тыс. случаев на сумму почти 11 млн грн.

Право на пособие по временной нетрудоспособности (компенсация утраченного заработка по больничным листам), пособие по беременности и родам возникает с наступлением страхового случая в период работы (включая время испытания и день увольнения), занятие предпринимательской и иной деятельностью, если иное не предусмотрено законом. Основанием для назначения является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности, а в случае работы по совместительству - копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью руководителя и печатью по основному месту работы.