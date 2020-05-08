Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

В пятницу, 8 мая, розничные цены на бензины и дизельное топливо снизились в пределах 0,2-1 грн за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сети Socar дизельное топливо и все виды бензинов подешевели на 0,6-1 грн: бензин А-92 – до 23,99 грн, бензин А-95 – до 24,99 грн, дизтопливо – до 23,99 грн за литр.

Кроме того, на 50 копеек за литр все виды топлива подешевели в сети "Параллель" – до 22,32 грн за литр А-92 и дизтоплива, и 23,32 грн – за А-95.

Кроме того, 8 мая снизила цены и сеть Marshal. Бензины подешевели на 50 копеек – до 17 грн и 18 грн за литр на А-92 и А-95 соответственно. Цена на дизтопливо снижена на 60 копеек – до 16,90 грн/л.

Сети "Катрал" и "Олас" понизили цены в пределах 20-40 копеек за литр.

Средняя стоимость бензинов марок А-92, А-95 и дизтоплива 8 мая снизилась на 2 копейки – до 20,86 грн/л, до 21,86 грн/л и до 21,31 грн/л соответственно.

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Как сообщалось, за месяц с 1 по 30 апреля средняя цена топлива на АЗС снизилась на 2,65 грн за литр – до средней по стране цены бензина А-92 в 21,16 грн/л, А-95 – 22,17 грн/л, дизтоплива – 21,62 грн/л. Автогаз за месяц подешевел на 2,07 грн за литр – до средних по Украине 8,49 грн/л.