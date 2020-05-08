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Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

В пятницу, 8 мая, розничные цены на бензины и дизельное топливо снизились в пределах 0,2-1 грн за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сети Socar дизельное топливо и все виды бензинов подешевели на 0,6-1 грн: бензин А-92 – до 23,99 грн, бензин А-95 – до 24,99 грн, дизтопливо – до 23,99 грн за литр.

Кроме того, на 50 копеек за литр все виды топлива подешевели в сети "Параллель" – до 22,32 грн за литр А-92 и дизтоплива, и 23,32 грн – за А-95.

Кроме того, 8 мая снизила цены и сеть Marshal. Бензины подешевели на 50 копеек – до 17 грн и 18 грн за литр на А-92 и А-95 соответственно. Цена на дизтопливо снижена на 60 копеек – до 16,90 грн/л.

Сети "Катрал" и "Олас" понизили цены в пределах 20-40 копеек за литр.

Средняя стоимость бензинов марок А-92, А-95 и дизтоплива 8 мая снизилась на 2 копейки – до 20,86 грн/л, до 21,86 грн/л и до 21,31 грн/л соответственно.

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Как сообщалось, за месяц с 1 по 30 апреля средняя цена топлива на АЗС снизилась на 2,65 грн за литр – до средней по стране цены бензина А-92 в 21,16 грн/л, А-95 – 22,17 грн/л, дизтоплива – 21,62 грн/л. Автогаз за месяц подешевел на 2,07 грн за литр – до средних по Украине 8,49 грн/л.

Автор: 

авто (4119) АЗС (1587) бензин (1106) ціни (3437) дизпаливо (1282)


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Хватит уже снижать,слеза жалости пробивает.,нельзя же так издеваться над владельцами АЗС.. Достало всех это 2х месячное "снижение" на 20 коп.,при минусовой стоимости нефти..Вот на газ оптовая цена повысилась вчера на 15% и после обеда цена на АЗС выросла на эти 15%,строго по законам рынка. Вывод; У нас "рыночная экономика" на 50%.(Когда рука вытянутая-это 100%. А когда полусогнутая-на 50%.)Так и надо писать и говорить по зомбо-ТВ. про всех "частно-эффективных рыночных регуляторов",механизм реального действия этой "регуляции" мы наблюдаем все 30 лет.последней истории Украины. Всем добра.
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08.05.2020 19:01 Відповісти
P.S. " Мы цены снижали снижали,снижали снижали,душили душили,душили душили....." Шарикову привет. Итог; Как цена топлива была в районе 1$ за литр,так и осталась. Хоть 60$ за баррель ,хоть 20,хоть бери бесплатно.Стабильность блин. Хочешь жни,а хочешь куй-все равно получишь- "экономически обоснованную рыночную цену" на топливо и газ. Всем добра.
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08.05.2020 19:15 Відповісти

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