Facebook и Google разрешили сотрудникам работать удаленно до конца года

Facebook и Google объявили, что разрешат сотрудникам, которые могут работать из дома, остаться в этом режиме по желанию до конца 2020 года.

Обе компании при этом начнут открывать свои офисы, но продолжат придерживаться гибкого графика, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным ВВС, Facebook начнет открывать офисы с 6 июля. Каким конкретно сотрудникам предложат туда вернуться, компания еще не решила. Представитель компании отметил, что ситуация меняется, и решение, возвращаться в офис или нет, будут принимать сами сотрудники и их семьи.

Ранее сотрудники Facebook получили бонусы в $1000 за работу из дома.

В Google ранее собирались вернуть сотрудников с удаленки с 1 июня, но теперь передумали.

Гендиректор компании Сундар Пичаи объявил, что возвращение в офисы планируется с июля при условии жестких мер безопасности на местах. Он добавил, что большинству сотрудников, которые могут полноценно работать из дома, разрешат там остаться до конца года.