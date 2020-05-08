Столичные сети АЗС начали повышать цены на автогаз

Сети KLO, "БРСМ-Нафта" и "Авантаж 7" повысили цены на автогаз на своих станциях в Киеве на 20 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, розничная стоимость автогаза на столичных станциях KLO выросла до 8,19 грн/л, на "БРСМ-Нафта" – до 7,89 грн/л, на "Авантаж 7" – до 7,15 грн/л.

Средняя цена автогаза в столичном регионе, по данным "А-95", выросла на 3 копейки – до 7,75 грн/л.

В то же время в остальных регионах страны цена автогаза не изменилась.

Как сообщалось, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л. Однако в начале мая оптовые цены на сжиженный газ перешли к росту.