Иностранные трейдеры увеличили закачку газа в украинские хранилища в 2,6 раза

Иностранные трейдеры в январе-апреле закачали в украинские подземные хранилища 551 млн кубометров газа, что на 162% больше показателя за аналогичный период прошлого года и составляет 24% от общего объема закачки газа в ПХГ за отчетный период.

Как сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз", в целом за январь-апрель текущего года в украинские газохранилища закачано 2,32 млрд кубометров газа, что на 33% превышает показатели 2019 года, передает БизнесЦензор.

"Эту позитивную для украинских ПХГ и ГТС динамику можно объяснить тремя ключевыми факторами: высоким уровнем загрузки европейских газохранилищ, снижением цены на газ на мировом рынке и выгодными условиями для транспортировки и хранения газа в Украину. Итак, европейские игроки все чаще выбирают украинские ПХГ для сезонного хранения природного газа", – отмечается в сообщении.

По данным компании, на 1 мая нерезиденты хранили в режиме "Таможенный склад" в украинских ПХГ 1,17 млрд кубометров газа. По сравнению с прошлым годом объем газа, принадлежащего иностранным компаниям, увеличился в 5,5 раза.

"Существенно – в 6,7 раз – увеличились и запасы резидентов. На 1 мая текущего года они хранили в режиме "Таможенный склад" 1,2 млрд кубометров", – сообщает "Укртрансгаз".

По данным компании, для транспортировки газа в украинских ПХГ иностранные трейдеры все чаще используют услугу мощности с ограничениями в точках входа/выхода в/из ГТС (продукт "short haul", который позволяет получать скидку на транспортировку между определенными межгосударственными точками входа и выхода).

Так, в феврале 2020 года по этим тарифам компании-нерезиденты протранспортировала в ПХГ 15 млн куб. м газа, в марте – 59 млн куб. м, а в апреле – 225 млн куб. м.

На сегодня услуги украинских ПХГ используют компании из Австрии, Эстонии, Германии, Польши, Словакии, США, Франции и Швейцарии.

Как сообщалось, по данным НАК "Нафтогаз Украины", к концу отопительного сезона 7 апреля в подземных хранилищах находилось более 15,8 млрд кубометров газа, что на 45% больше, чем год назад. В компании отмечали, что это самые высокие запасы газа в хранилищах на начало апреля за последние 30 лет.

В течение отопительного сезона 2019-2020 годов было использовано 5,98 млрд кубометров газа из ПХГ.