Потери площадей озимых от засухи составили 2,6%, – Минэкономики

Потери посевных площадей озимых культур от засухи в Украине в целом по стране оцениваются на уровне 234 тыс. га, что составляет 2,6% всех площадей озимого клина.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Больше всего от засухи пострадали посевы озимого рапса - 103 тыс. га, пшеницы - 74 тыс. га, ячменя - 53 тыс. га, а также гороха - 1,3 тыс. га.

"В марте-апреле этого года наблюдался дефицит осадков на всей территории Украины. В результате развивалась и углублялась весенняя воздушная засуха, которая на многих площадях южных областей сочеталась с почвенной", - пояснили в министерстве.

По информации Минэкономики, в Одесской области, где наблюдается самый продолжительный и самый жесткий дефицит осадков еще с прошлого лета, агрометеорологические условия для роста и развития сельскохозяйственных культур оценивались как близкие к критическим. На многих площадях из-за дефицита влаги в почве развитие растений задерживался, посевы находились в подавленном состоянии.

"Дожди в первых числах мая сняли стресс засухи во многих районах северо-западной половины страны. Однако засуха по состоянию на 5 мая продолжалась в Одесской, Херсонской областях, большей части Запорожской и Николаевской областей", - пояснили в министерстве.

Больше всего, по данным Минэкономики, пострадала Одесская область, где, по предварительным расчетам, утраченными считаются 148 тыс. га, что составляет 15% всех площадей озимых культур региона.

"Из них в результате неблагоприятных погодных условий погибли 10% озимой пшеницы, 62% озимого рапса и 21% ячменя. Обновление информации о ситуации в области продолжается", - отметили в министерстве.

Согласно данным, предоставленным регионами, структурные подразделения ОГА формируют представление на выделение финансовой помощи пострадавшим аграриям из резервного фонда.