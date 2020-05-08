Годовая инфляция замедлилась до 2,1%, – Госстат (обновлено)

Потребительские цены в апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,8% после роста также на 0,8% в марте, с начала года инфляция составила 1,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

В годовом измерении инфляция по итогам апреля 2020 года замедлилась до 2,1% с 2,3% по итогам марта, 4,1% – по итогам 2019 года.

Базовая инфляция в апреле упала до 0,4% после скачка до 1,3% в марте, тогда как до этого она демонстрировала отрицательные значения три месяца подряд.

По данным Госстата, на потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%.

Больше всего (на 18% и 12,8%) подорожали гречневая крупа и фрукты. На 9,4-1,1% выросли цены на яйца, сахар, овощи, свинину, рис, говядину, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 2,6% и 1,3% подешевели мясо птицы и сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,8%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,2% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 11,9% и горячей воды, расходы отопление снизились на 5,3%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 2,1% в первую очередь обусловлен подорожанием фармацевтической продукции на 2,9%.

Цены на транспорт снизились на 1,3% в основном из-за удешевления топлива и масел на 9,0%. В то же время на 3,4% подорожали автомобили.

Как сообщалось, потребительские цены в марте 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,8%, с начала года инфляция составила 0,7%.

В феврале потребительские цены по сравнению с предидущим месяцем снизились на 0,3%. Рост потребительских цен в январе 2020 года составил 0,2%.