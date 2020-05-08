СБУ обнаружила растрату 5 миллионов при ликвидации банка сына Щербаня

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего уполномоченного от Фонда гарантирования вкладов физических лиц на растрате миллионов гривен банка "АКБ "Капитал", который находился в стадии ликвидации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

В частности, правоохранители установили, что чиновник имел полную информацию о задолженности кредиторов перед банком. Однако в "отдельных" случаях он в документах ее не отражал.

"Из-за действий чиновника по ряду объектов залогового имущества были незаконно сняты обременения и запрет на отчуждение. Это привело к фактической потере этих активов для банка. Государству в лице Фонда гарантирования вкладов, был нанесен ущерб на сумму свыше 5 млн грн", – сказано в сообщении.

7 марта бывшему уполномоченному Фонда гарантирования вкладов сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В свою очередь в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов заявили, что факты злоупотреблений были обнаружены еще в 2017 году. Тогда же Фонд собрал и передал в правоохранительные органы соответствующие материалы.

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Напомним, ПАО "АКБ "Капитал" был отнесено Национальным банком к категории неплатежеспособных 20 июля 2015 года, а 29 октября 2015 года – принято решение о ликвидации этого банка.

По данным НБУ по состоянию на июнь 2015 года, сыновья покойного донецкого бизнесмена и политика Евгения Щербаня – Руслан и Евгений – напрямую и косвенно контролировали 35% акций банка. Еще 24,73% принадлежали Виолетте Эпель, 15,45% – Татьяне Поляковой.

По состоянию на 1 апреля 2015 года по размеру активов банк занимал 61 место (1,99 млрд грн) среди 133 действовавших банков.