Нацбанк выдал банкам долгосрочные кредиты рефинансирования на 2,4 миллиарда (обновлено)

Национальный банк Украины (НБУ) на дебютном тендере по предоставлению кредитов рефинансирования на срок от 1 до 5 лет, который состоялся в пятницу, 8 мая, предоставил банкам 2,4 млрд грн.

Об этом глава НБУ Яков Смолий сообщил во время выступления на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня прошел первый тендер, где банки получили 2,4 млрд грн на разные сроки от одного года до пяти лет. Это первый тендер и мы будем его проводить каждый месяц", – сказал глава Нацбанка.

Как говорится в сообщении НБУ, участие в тендере приняли 11 банков, уточняется также, что объемы рефинансирования ограничивались лишь имеющимся у банков ликвидным залогом.

"Такая поддержка долгосрочной ликвидности банков со стороны Национального банка дает им возможность активнее осуществлять долгосрочные инвестиции и предоставлять кредиты реальному сектору экономики, который понес потери во время глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса", – отметили в Нацбанке.

Кроме того, Нацбанк 8 мая на втором аукционе по рефинансированию банков сроком до 90 дней удовлетворил заявки четырех банков на 457 млн грн, тогда как во время прошлого тендера 30 апреля регулятор выдал девяти банкам 6,9 млрд грн, из которых 6 млрд грн – "Укрэксимбанку".

Нацбанк ранее установил ставку по 90-дневному рефинансированию (постоянную) и по рефинансированию на срок от года до пяти лет (плавающую) на уровне учетной ставки НБУ (8%).

Как сообщалось, на минувшей неделе Национальный банк предоставил девяти банкам рефинасирование на общую сумму 6,9 млрд грн под 8% годовых на срок 85 дней.

Ранее глава Национального банка Яков Смолий анонсировал первый аукцион по предоставлению долгосрочных кредитов рефинансирования сроком до пяти лет для банков в первой половине мая.

В свою очередь замглавы НБУ Олег Чурий признал, что банки могут направить эти средства на покупку государственных облигаций. На это также надеется министр финансов Сергей Марченко.